Deux sessions en Chine Le programme de développement économique et social 2025 dévoilé par le gouvernement

En plus de la performance de l’année 2024, les deux sessions ont été l’occasion pour le gouvernement chinois de dévoiler le programme de développement économique et social pour 2025.

Les grands chantiers de développement économique de la Chine pour l’année 2025 ont été dévoilés par le Premier ministre Li Qiang lors des deux sessions. De prime abord, il a noté que pour réussir, il faudra avoir le sens des priorités et se concentrer sur un certain nombre de points cruciaux. Le tout premier point qu’il a relevé est la stimulation de la consommation, l’augmentation de la rentabilité de l’investissement et l’élargissement tous azimuts de la demande intérieure. Dans cet objectif, il a noté qu’un programme de relance de la consommation sera élaboré avec des mesures ciblées pour élever le pouvoir d’achat, promouvoir une offre de qualité et créer un environnement propice pour monter en gamme la consommation et amener une diversification et une différenciation plus poussée de celle-ci.

Toujours en termes de planification entrant dans le cadre de cet objectif, le gouvernement chinois entend augmenter l’investissement effectif en mettant en valeur les différents outils de l’investissement public, en renforçant la coordination des mesures budgétaires et financières, en consolidant les réserves de projets et en menant à bon terme les projets majeurs inscrits au XIVe Plan quinquennal.

Par ailleurs, il envisage de développer les forces productives de nouvelle qualité en fonction des conditions de chaque région et accélérer la mise en place d’un système industriel moderne. « Nous favoriserons l’intégration de l’innovation technoscientifique et de l’innovation industrielle, promouvrons énergiquement l’industrialisation de type nouveau, aiderons les industries manufacturières avancées à grandir et à se fortifier, et développerons activement les services modernes, de sorte que les nouveaux moteurs de développement se renforcent et que les moteurs traditionnels se renouvellent et se mettent à jour », a déclaré le Premier ministre.

Appliquer en profondeur la stratégie de renouveau national par les sciences et l’éducation et rendre plus efficace le système national pour l’innovation fait également parti du programme de développement économique et social 2025 de la Chine. « Nous élaborerons un plan d’action triennal visant à faire de la Chine une puissance éducative. Nous appliquerons sur toute la ligne les programmes de formation morale et civique des jeunes de la nouvelle ère, et promouvrons les réformes et les innovations pour assurer la continuité de l’éducation politique et civique, de l’école primaire à l’université », a déclaré Li Qiang.

En outre, il a noté que son pays poursuivra fermement la réforme dans les domaines clés et déploiera de grands efforts pour lever les obstacles réglementaires entravant le développement, de manière à créer un marché plus équitable et plus dynamique.

Par ailleurs, quels que soient les changements extérieurs, la Chine persistera dans la pratique de l’ouverture. « Défendant fermement le système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du commerce, nous rechercherons une plus grande convergence d’intérêts avec nos partenaires pour promouvoir un développement commun », a indiqué le Premier ministre. Tout en veillant à une meilleure coordination entre le développement et la sécurité, le gouvernement chinois compte consolider et étendre sans relâche les succès obtenus dans l’éradication de la pauvreté. « Pour éviter toute chute ou rechute collective dans la pauvreté, on s’efforcera d’affiner les outils de vigilance et d’assistance, et on consolidera les progrès déjà réalisés », a déclaré le Premier ministre Li Qiang.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

1- Les grands chantiers de développement économique de la Chine pour l’année 2025 ont été dévoilés par le Premier ministre chinois lors des deux sessions