Wang Yi répond à la presse au sujet de la question de Taiwan

En marge de la troisième session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) à Beijing, Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et également ministre des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse répondant à des questions des journalistes.

Wang Yi : Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois. C’est une réalité historique et factuelle. Le retour de Taiwan à la Chine constitue une composante importante de l’ordre international d’après-guerre. À l’ONU, la région de Taiwan n’a qu’une seule appellation qui est « Taiwan, province de la Chine ». Taiwan n’a jamais été un État et il ne le sera jamais. Prôner l’« indépendance de Taiwan », c’est diviser la Chine. Soutenir l’« indépendance de Taiwan », c’est s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Inciter à l’« indépendance de Taiwan », c’est saboter la stabilité dans le détroit de Taiwan. Respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays signifie soutenir la réunification complète de la Chine. Poursuivre le principe d’une seule Chine implique s’opposer à l’« indépendance de Taiwan » sous toutes ses formes. Mener des activités sécessionnistes visant l’« indépendance de Taiwan », c’est jouer avec le feu. Chercher à « contenir la Chine par Taiwan », c’est faire une tentative vaine. La réunification de la Chine est certaine et inéluctable.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français