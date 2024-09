Décès de Naaba Tanga, chef du canton de Tangaye : REMERCIEMENTS

« Il y’a quelque chose de plus que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants » (Jean D’Ormesson)

Sa Majesté Naaba Kiiba, roi du Yatenga

Les chefs coutumiers du Yatenga

La grande famille Royale du Yatenga

La grande famille SAIBOU KOUANDA SAVADOGO

La veuve OUEDRAOGO / SAVADOGO Bintou Viviane

Les enfants : Fanta, Herman, Yvette, Isidore, Apollinaire, Romain, Silvère, Aniella et Mariam.

Leurs époux et épouses : Abdoulaye, Katrin, Bertrand, Robertine, Emma Séraphine, Sonia, Flora et Claude François.

Les petits enfants : Abdallah, Mascotte, Doriane, Yohan, Jessica, Léon, Lili, Noé, Cedrick, Astrid, Kern, Kayla, Kalyn, Myriam, Anna, Waren, Yves, Adama, Abdoulbachirou, Nadia et Abdoulaye.

L’arrière-petite-fille : Mouna

Les familles alliées : KONATE, HEISINGER, HIEN, SOMPOUGDOU, DAMIBA, ZONGO, TARPAGA, OUEDRAOGO et IMA à Ramsa Ouahigouya quartier Mossin, Ouagadougou, Allemagne, Belgique et USA

vous remercient très sincèrement pour votre compassion et vos soutiens multiformes lors du rappel à Dieu de leur époux, père, fils, frère, oncle, beau-frère, beau-fils, grand père et arrière grand-père, NAABA TANGA chef coutumier du Canton de Tangaye, le 22 août 2024 au centre hospitalier universitaire de Tengandogo à Ouagadougou à l’âge de 82 ans et de l’inhumation le 28 août 2024 à Tangaye dans la province du Yatenga.

Vos prières, vos témoignages d’affection, vos paroles réconfortantes, vos délicates attentions que nous avons reçus, ont été pour la famille une source de réconfort spirituel.

Nous nous gardons de citer des noms de peur d’en oublier.

Que le Seigneur, Dieu de Miséricorde vous rende vos bienfaits au centuple.

Nous vous informons par ailleurs que des messes seront dites pour le repos de son âme selon le programme ci-dessous :

Eglise Notre Dame de la Délivrance à Ouahigouya Tous les 22 du mois jusqu’au 31 décembre 2024 07h00 Eglise Christ Roi de l’univers de Pissy Tous les samedis jusqu’au 31 décembre 2024 18h30 Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception Ouagadougou Tous les dimanches jusqu’au 31 décembre 2024 11h00

« Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix » Union de Prière