Zhang Shaogang, Vice président du CCPIT : “La Chine et les pays africains sont destinés à être de bons amis, de bons frères et de bons partenaires”

En prélude à la 8e Conférence des entrepreneurs chinois et africains qui se tiendra dans la capitale chinoise le vendredi 6 septembre prochain, les premiers responsables du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) ont animé une conférence de presse le mardi 3 septembre 2024 à Pékin pour en présenter les enjeux.

En 2023, la valeur totale des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique a augmenté de 7,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1 980 milliards de yuans (275,72 milliards de dollars) selon les statistiques de l’Administration générale des douanes de Chine. En outre, grâce à la croissance tangible de l’Initiative « La Ceinture et la Route » et aux structures industrielles complémentaires de la Chine et de l’Afrique, les investissements directs de la Chine en Afrique ont dépassé 40 milliards de dollars à la fin de 2023. Au cours des sept premiers mois de 2024, la valeur des échanges bilatéraux ont bondi de 5,5 % sur une base annuelle pour atteindre 1 190 milliards de yuans au cours de cette période. Comment garder le cap et poursuivre dans cette dynamique? C’est de quoi il sera quesion lors la 8e Conférence des entrepreneurs chinois et africains qui se tiendra dans la capitale chinoise le vendredi 6 septembre prochain.

Selon les informations données par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) lors d’une conférence de presse animée le mardi 3 septembre 2024 en marge du Forum Chine-Afrique (FOCAC), des représentants de 408 entreprises, associations commerciales et autres institutions de 48 pays africains se sont inscrits pour assister à la réunion. Reunion qui, selon le Vice président du CCPIT Zhang Shaogang sera l’occasion d’explorer de nouvelles pistes pour approfondir la coopération industrielle sino-africaine, ouvrant la voie à l’accélération de l’intégration des pays africains dans l’industrie et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle se concentrera sur la promotion de l’intégration des chaînes industrielles et d’approvisionnement, ainsi que sur le développement des industries émergentes. Il sera principalement question, à écouter M. Zhang, d’intensifier la communication afin d’élagir les terrains d’entente en matière de coopération. “La Chine compte élargir son ouverture institutionnelle à l’Afrique dans le but de réaliser l’intégration économique, le développement et le bénéfice partagé”, a t il déclaré.

Pour lui, la Chine et l’Afrique sont fortement complémentaires dans le domaine des chaînes industrielles et possèdent un grand espace de coopération. “La Chine et les pays africains sont destinés à être de bons amis, de bons frères et de bons partenaires”, a t il estimé. Et pour cause, la Chine est un pays qui dispose d’une gamme complète de secteurs industriels, tandis que l’Afrique est le continent qui compte le plus grand nombre de pays en développement. “La Chine accélère le développement des forces productives de nouvelle qualité, tandis que l’Afrique explore activement les voies de la modernisation et du développement autonome. Le potentiel de coopération entre la Chine et l’Afrique dans des domaines émergents tels que l’économie numérique, le développement vert et l’intelligence artificielle est immense”, a ajouté M. Zhang. Il a invité les entrepreneurs chinois et africains à profiter des plateformes comme l’exposition internationale des chaînes d’approvisionnement pour élever leur niveau d’intégration et préserver leur stabilité.

Lin Honghong, directrice du Département des relations internationales du CCPIT est convaincue que la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique continuera de maintenir une forte dynamique. “Au cours des trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d’emplois en Afrique”, a-t-elle souligné.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)