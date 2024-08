Développement des chaines de valeurs lait et petit ruminants : Des financements pour dynamiser les filières

Le vendredi 9 août 2024, à Bobo-Dioulasso, le ministère de l’Agriculture a remis des chèques à 63 producteurs des chaînes de valeur lait et petits ruminants. Le montant total des financements s’élève à 318.756.983 FCFA. Cette aide s’inscrit dans le cadre du Programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel (PDPS) Burkina, qui a pour objectif de soutenir les activités des acteurs de ces filières.

Le ministre de l’Agriculture, Commandant Ismaël Sombié, a encouragé les bénéficiaires à utiliser ces fonds de manière responsable, en respectant les délais de remboursement. Ce programme prévoit un soutien financier pour 300 plans d’affaires, pour un total de 1.540.000.000 FCFA.

Le PDPS Burkina, avec un budget total de 21,46 milliards FCFA, constitue une réponse ambitieuse aux défis du secteur agropastoral au Burkina Faso. Le programme s’étend sur l’ensemble du territoire, ciblant les populations rurales les plus vulnérables, afin de réduire la pauvreté et renforcer la résilience face aux aléas économiques et climatiques.

Il incarne également, l’engagement du gouvernement à construire un secteur agropastoral fort, résilient et capable de soutenir durablement les populations vulnérables du pays.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/ 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛