An 1 du CNSP: Le Premier Ministre dresse un bilan positif de l’action gouvernementale, malgré l’embargo imposé au Niger par la CEDEAO et l’UEMOA

Le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a dressé , ce samedi 10 août 2024, un bilan positif de l’action gouvernementale de cette première année du CNSP au pouvoir au Niger, et ce, malgré l’embargo injuste imposé au pays.C’était au cours d’une réunion ayant regroupé les membres du gouvernement, du CNSP, et la presse.

A cette occasion, le Premier Ministre, après avoir rappelé l’engagement pris par le président Abdrahamane Tiani à travers sa démarche pour la conquête de la souveraineté et la bonne gouvernance au Niger, et les sanctions imposées injustement par la CEDEAO et L’UEMOA au Niger, a salué le courage et la détermination du peuple nigérien qui a pu rester debout derrière le CNSP comme un seul homme.

« Le peuple nigérien, dans sa diversité, a puisé dans ses valeurs héroïques ancestrales la force de caractère, la détermination et la résilience du Sahélien pour rester DEBOUT afin de reconquérir sa souveraineté et son indépendance véritable » a-t-il indiqué.

Pour cela, le Premier Ministre Lamine Zeine a préconisé qu’un hommage soit rendu « à l’ensemble du peuple nigérien, à la Jeunesse, aux femmes, aux leaders coutumiers et religieux, qui se sont fortement mobilisés pour être le bouclier humain contre moult velléités d’agression contre notre pays ». « L’union du peuple autour du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est donc le point marquant du bilan annuel que nous dressons pour cette première année d’exercice du Gouvernement », a-t-il soutenu.

En effet, a précisé, le Premier Ministre »c’est grâce à la confiance du peuple que le CNSP a mis en place le 07 août 2023 le gouvernement qui s’était mis immédiatement au travail et a dégagé les tâches urgentes à accomplir pour redresser notre pays ».

Dans l'exécution de ce programme ainsi arrêté sous la conduite du Chef de l'Etat, le Général ABDOURAHAMANE TIANI, a-t-il poursuivi, »le Gouvernement a aussi tiré un enseignement très important qui doit être porté à la connaissance du peuple pour qu'il en soit fier »…