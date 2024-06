L’enseignant à l’université des études internationales de Beijing

en République populaire de Chine, Youzhong Fang, a animé une conférence sur l’ère du numérique en Chine, le vendredi 7 juin 2024 à Pékin.

Le numérique a apporté des changements dans la société chinoise. C’est ce qui ressort d’une communication livrée par l’enseignant à l’université des études internationales de Beijing en République populaire de Chine, Youzhong Fang, le vendredi 7 juin 2024 à Pékin.

Face à une dizaine de journalistes africains francophones de l’édition 2024 du programme d’échange médiatique du Centre international chinois de la presse et de la communication, il a indiqué que dans le secteur de la communication, les médias dits traditionnels (presse écrite, télévision et radio) chinois se sont adaptés en créant des pages sur le réseau social Tik-tok (appellation internationale) et Douyin (appellation chinoise).

Sur le plan académique, il a signifié que les cours se font à distance. Il a ajouté que lors du confinement pendant la COVID-19, en Chine, toutes les universités et établissements étaient fermés mais les formations se poursuivaient en ligne. M. Fang a aussi précisé que l’administration chinoise a fonctionné via le télétravail durant la pandémie. Enfin, il a mentionné que le numérique a révolutionné l’économie avec la vente en ligne et l’apparition du e-commerce ou e-business.

Quant au réseau social chinois Douyin, l’enseignant à l’université des études internationales de Beijing a affirmé qu’il a été créé le 20 septembre 2016. En mai 2017, intervient la publication de la version internationale de Douyin qui est Tik-Tok. « Le

8 mai 2018, Tik-Tok a atteint un nombre de téléchargements, pour le premier trimestre de 2018, de 45,80 millions, seulement dans l’application Play Store, devenant ainsi l’application la plus téléchargée devant Facebook, YouTube et Instagram », a révélé M. Fang. Dans le but de réguler les publications sur le réseau social, a-t-il informé, en mars 2022, Tik-tik a annoncé la lutte contre la diffusion de vidéos indécentes, notamment, pour protéger les mineurs qui l’utilisent.

Dans le but de montrer l’importance de Tik-tok dans la politique, Youzhong Fang a fait savoir qu’en février 2024, l’équipe pour l’élection présidentielle du Président américain Joe Biden a ouvert un compte Tik-Tok dans l’intention d’attirer les jeunes électeurs lors des prochaines élections. A la fin de la conférence, M. Fang a reconnu que Douyin contribue à la nouvelle vague de changements sociaux, étant donné que « le monde virtuel qu’elle crée est aussi réel ».

Cependant, il a regretté que le cyber-contrôle représente un grand défi, notamment à l’égard des droits d’auteur, des falsifications, de la protection des données personnelles et de celle des mineurs. « La société numérique présente de grands risques. Les problèmes existant dans la société réelle se posent aussi dans la société numérique, en raison notamment de la rapidité en matière de diffusion d’informations. Cette incontrôlabilité de la vitesse de diffusion des plates-formes numériques devrait faire l’objet de la plus grande préoccupation, que ce soit de la part des entreprises numériques ou des autorités »,

a-t-il conclu.

Souaibou NOMBRE

Snombre29@yahoo.fr

Depuis Pékin (Chine)