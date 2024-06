La session 2024 de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) a livré ses premiers résultats, le mardi 11 juin 2024. A Bobo-Dioulasso, le jury n°2, logé au Lycée Ouézzin Coulibaly (LOC), compte 76 admis au premier tour et 144 admissibles sur un effectif total de 310 candidats.

Mardi 11 juin 2024, jour de délibérations et proclamations des résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Les jurys n°1 et 2 logés au sein Lycée Ouézzin Coulibaly (LOC) sont toujours en train de s’affairer pour rendre publiques leurs premières listes d’admis. Les deux présidents de jurys nous confient qu’il leur reste quelques réglages avant que la fumée blanche ne sorte.

Apparemment, à leur en croire, il y a eu un petit souci avec le logiciel qui a été vite réglé. Ils promettent néanmoins sans conviction, 10 heures pour les proclamations. Il est déjà 9 heures 10 minutes et la cour de ce grand lycée de la ville de Bobo-Dioulasso commence à se peupler.

Candidats, proches, amis ou connaissances de candidats affluent progressivement. Ils attendent tous l’heure fatidique. Gloria Sanou, accompagnée par son frère aîné, patiente sur une motocyclette à l’ombre. Elle est visiblement stressée, mais affirme être confiante. « La composition s’est bien passée », souffle-t-elle. Drissa Traoré et ses 5 camarades, tous élèves au LOC ont la même impatience.

Après une longue attente, l’heure de la délivrance sonne enfin pour les candidats du jury n°2. 13 heures 15 minutes, la fameuse phrase « candidats approchez ! » est lancée pour la proclamation et s’ensuivra un grand attroupement devant le bâtiment abritant les secrétariats des deux jurys.

La moisson n’a pas été satisfaisante pour le jury n°2. Sur 310 candidats, 76 sont admis au premier tour et 144 sont admissibles et devront prendre part aux épreuves du 2nd tour. Jessica Sanou, élève au LOC, fait partie des heureux élus du jour. « C’est ma première fois de passer le BEPC, et je l’ai réussi. Vraiment je remercie Dieu pour tout ça », se réjouit-elle. A l’écouter, elle était confiante du travail qu’elle a abattu.

« Cela me plait de savoir que mes parents seront fiers de leur enfant », affirme la nouvelle brevetée. Le BEPC en main, elle a déjà une idée sur la suite à donner à son cursus scolaire.

« S’il plait à Dieu je ferai la seconde C l’année prochaine parce ce que j’aime les maths et la physique-chimie », confie-t-elle. Selon le président du jury n°2, Moctar Sambaré, les résultats ne sont pas satisfaisants, mais il ne désespère pas.

« Dans l’ensemble ce n’est pas assez bon avec un taux de réussite d’environ 25 %. On espère que le second tour fera remonter ce taux », indique-t-il. Et d’indiquer qu’il ne s’agit pas d’arriver premier, mais plutôt d’être parmi ceux qui vont arriver. A 14 heures passées quand nous quittions le LOC, le jury n°1 n’avait pas encore livré ses premiers résultats. Les épreuves du second tour se dérouleront le vendredi 14 juin prochain.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com

Estelle KOUTOU

(Stagiaire)