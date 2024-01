Diplomatie: Zoom sur les consuls honoraires

Mardi 12 décembre 2023, à l’occasion de la commémoration de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance, le gouvernement a procédé à la décoration de Gisbert Dreyer, ancien Consul honoraire du Burkina Faso en Allemagne, au rang de commandeur de l’Ordre de mérite burkinabè. Cette décoration était l’occasion de se demander qu’est-ce qu’un consul honoraire ? Quel a été le mérite de M. Dreyer et pourquoi une telle décoration ?

Qu’est-ce qu’un consul honoraire et quel est son rôle dans la diplomatie ?

Un consul honoraire est une personne qui représente un Etat étranger dans une région donnée, sans être un agent de cet Etat. Il exerce ses fonctions à titre bénévole et a pour objectif de protéger les intérêts et les ressortissants de l’Etat qu’il représente, ainsi que de favoriser les relations culturelles, économiques et politiques entre les deux pays. Le consul honoraire peut accomplir certains actes administratifs ou juridiques, selon le mandat qui lui est confié par l’Etat étranger, mais il ne peut pas délivrer de passeports, de visas ou d’actes notariés.

Les consuls honoraires sont ainsi des acteurs silencieux qui jouent un rôle éminemment important en matière de diplomatie et des relations extérieures. Ils tiennent un rôle stratégique pour un pays comme le Burkina Faso qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour ouvrir des ambassades et des consulats généraux dans tous les pays du monde.

Le Burkina Faso compte actuellement autour d’une cinquantaine de consuls honoraires dans le monde, dont la moitié en Europe, une dizaine en Afrique, un peu moins en Asie, en Amérique et en Océanie. Ces consuls honoraires représentent les intérêts et les ressortissants du Burkina Faso dans leurs régions respectives et contribuent à renforcer les liens entre le Burkina Faso et les pays hôtes.

Qui est Gisbert Dreyer ?

Gisbert Dreyer est un homme d’affaires allemand et un philanthrope. Il est le fondateur de la « Dreyer Stiftung », une Fondation qui soutient le développement du Burkina Faso dans les domaines de l’eau, de l’agriculture, de l’éducation, de la recherche et des énergies renouvelables.

Il fut consul honoraire du Burkina Faso à Munich en Allemagne avec pour circonscription la Bavière et le Saxe. Il a exercé cette fonction de 2010 à 2023, date à laquelle il a souhaité, après de bons et loyaux services, au regard de son âge, se voir décharger de ses fonctions de consul honoraire, surtout qu’il a changé de domicile et réside désormais à Berlin.

Les charges de consul honoraire nécessitent en effet que celui-ci réside dans sa circonscription. C’est ainsi que le gouvernement a pris, courant décembre 2023, conformément aux textes en vigueur, un décret en conseil des ministres portant fin de mission de consul honoraire de monsieur Dreyer.

Qu’est-ce que la Fondation Dreyer ?

La Fondation Dreyer est une organisation non-gouvernementale allemande qui soutient le développement durable de la ville de Dano, en particulier et du Sud-Ouest du Burkina Faso, en général. Elle a notamment construit un Centre de recherche et de formation scientifique inauguré en décembre 2004, un barrage et un bassin rizicole, une maternelle, une école privée et un lycée à Dano.

L’impact des activités de la Fondation a changé positivement le visage de la province du Ioba et rayonne bien au-delà des frontières nationales. En effet, les aménagements hydro-agricoles construits ainsi que le système coopératif savamment monté par ses soins permettent à plus de 4 000 riziculteurs de produire annuellement au moins 1 500 tonnes de riz paddy qui, vendus à l’usine (construite par la Fondation Dreyer en 2022 et dont il leur a cédé 48% du capital), leur procurent près de 250 millions F CFA de revenus annuels en même temps qu’ils assurent une partie des besoins alimentaires de leurs familles.

Notons que cette usine qui à l’heure actuelle est une des plus importantes du pays, fonctionne presqu’entièrement aux énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire, thermique et biomasse pour la production de l’électricité nécessaire au fonctionnement des machines et la vapeur pour l’étuvage du riz). Le système mis en place par la Fondation Dreyer permet ainsi aux riziculteurs du Ioba, à travers la recherche-développement, l’innovation technologique, l’organisation coopérative et l’agriculture contractuelle, de construire une filière riz, viable et durable.

Il constitue un bel exemple de coopération Nord-Sud dont le seul but est de donner aux communautés locales les moyens de construire leur propre avenir. Gisbert Dreyer est arrivé à ennoblir la fonction de consul honoraire au-delà des attentes. Il est allé au-delà des attributions diplomatiques qu’il a exécutées avec un niveau élevé de professionnalisme, pour s’impliquer avec sa Fondation dans des activités de développement du Burkina Faso.

On peut dire de lui qu’il est un consul honoraire model sur lequel les autres peuvent prendre exemple pour accompagner notre pays à atteindre ses objectifs tant sur le plan diplomatique que sur le plan du développement économique et social. C’est pour cette raison que lorsqu’il a demandé à prendre sa retraite de la fonction, le gouvernement a décidé de l’inviter au Burkina et de lui décerner la distinction de commandeur de l’Ordre de mérite burkinabè.

Diogène TRAORE

Correspondance particulière

Source : Ministère des Affaires Etrangères