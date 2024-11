Distinctions honorifiques : la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Niger s’imprègne du fonctionnement de l’institution sœur du Burkina Faso

Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Niger, le colonel Issaka Labo Bouché, en visite de travail et d’amitié au Burkina Faso, a eu des échanges, ce lundi avec son homologue le général de brigade à la retraite Pingrenoma Zagré.

L’intégration entre les pays membres de la Confédération « Alliance des Etats du Sahel (AES) » se renforce. La Grande Chancellerie des Ordres nationaux de la République du Niger est venue s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement de l’institution sœur du Burkina Faso.

Le Grand Chancelier des Ordres burkinabè, le général de brigade à la retraite Pingrenoma Zagré, a apprécié la démarche de son homologue du Niger qui permet de renforcer la coopération entre institutions dans l’espace AES. Pour lui, le Niger et le Burkina Faso entretiennent des relations séculaires et cette visite de travail va permettre de dynamiser l’AES et concourir à la réalisation des objectifs des chefs d’Etat.

« J’ai été impressionné par le dispositif mis en place par cette grande institution que je visite pour la première fois. L’objet de notre mission est d’échanger avec nos frères et amis burkinabè sur l’organisation de leur institution », a déclaré le colonel Issaka Labo Bouché à l’issue des travaux.

Au cours de la rencontre, trois communications ont été faites sur les missions de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè. Il s’agit d’une présentation de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, suivie de deux communications sur les différents ordres et les symboles de la Nation.

« Nous en avons tiré un grand profit dans le sens où nous avons évalué à tel point nous avons des similitudes, quelques points à améliorer dans le cadre de l’accompagnement de nos institutions respectives sur la lancée des Etats de l’AES. Nous ne voulons pas être en reste et sous l’impulsion de nos différents chefs d’Etat, Grands Maîtres des Ordres nationaux, nous voulons insuffler une dynamique dans ce sens », a indiqué le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Niger.

Dans l’optique de réaliser les objectifs des chefs d’Etat, une harmonisation des textes régissant les Grandes Chancelleries des Etats de l’AES est en vue. « Nous sommes dans la dynamique de la création d’un cadre institutionnel où nous allons voir ce que nous pouvons mutualiser parce que nous sommes dans cette dynamique de souveraineté de nos Etats », a soutenu le colonel Issaka Labo Bouché.

Résolument engagée dans cette quête d’une souveraineté réelle, la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè dispose désormais de médailles « made in Burkina », fruit du génie de nos artisans.

Direction de la Communication

de la Présidence du Faso