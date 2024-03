District de Shunyi à Pékin : à la découverte de la zone commerciale

La coopération Sino-allemande

Après, le cap a été mis sur le parc industriel Chine-Allemagne de Pékin, le principal acteur de la zone de démonstration de la coopération économique et technologique entre les deux pays, dans la capitale chinoise. Les principales industries mises en avant dans le parc comprennent les véhicules intelligents à énergie nouvelle, le secteur des équipements intelligents, l’internet industriel, les services scientifiques et technologiques, les expositions commerciales et l’économie numérique.

En tant que centre de coopération Chine-Allemagne, le parc industriel collabore avec les autorités locales, les associations industrielles, les universités, les instituts de recherche et les entreprises de Chine et d’Allemagne pour explorer et mettre en œuvre de nouvelles voies de coopération économique et technologique entre la Chine et l’Allemagne, avec une innovation conjointe et un développement intégré. Outre ces deux industries, les hommes et femmes de médias ont visité également l’entreprise Sinopharm, membre du groupe pharmaceutique national chinois. A ce titre, il fournit à ses clients des solutions personnalisées, innovantes et diversifiées pour la chaîne d’approvisionnement, y compris les importations.

Ses services sont principalement orientés vers des sociétés pharmaceutiques internationales de renom, telles que la société suisse Novartis Pharmaceuticals, des services intégrés de logistique pharmaceutique tripartite pour l’importation de leurs préparations finies en Chine dont les principaux pays d’origine étant la Suisse, la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne. Selon ses premiers responsables, après dix ans de travail acharné dans le secteur, l’entreprise est devenue un fournisseur de services de chaîne d’approvisionnement pharmaceutique international de premier plan. De leur avis, Sinopharm a passé avec succès les audits de qualité de plus de 10 multinationales pharmaceutiques, notamment Novartis, Pfizer, AstraZeneca, Takeda, JetBellin et Lingbei Pharmaceuticals.

La dernière étape de la visite s’est déroulée au musée artistique Luo Hong, portant le nom du photographe de renommée internationale et défenseur de l’environnement. Le musée a été construit à l’origine pour permettre aux enfants de découvrir la beauté de la nature et de l’art. C’est pourquoi le musée d’art est ouvert gratuitement aux enfants de moins de 15 ans depuis son fonctionnement. Il s’agit d’un espace artistique qui réchauffe le cœur des gens et qui constitue également une base d’éducation environnementale pour les enfants.

