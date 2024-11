Eliminatoires CAN 2025/Burkina Faso # Sénégal (0-1) : le match analysé par les joueurs, entraineurs et dirigeants

Les Etalons ont été battus le 14 novembre par les lions de la Téranga sur la plus petite des marques, au stade du 26 mars de Bamako. Entraineurs, joueurs et dirigeants tirent les enseignements de cette courte défaite des poulains du sélectionneur.

Brama Traoré, sélectionneur des Etalons : « Notre plan a fonctionné à 100%, mais il n’y a pas eu de réussite »Nous venons de perdre un match qui nous tenait à cœur. Or pour cette rencontre, le plan était clair. C’était de laisser le ballon aux sénégalais en première période, les laisser jouer mais fermer notre axe du but. Et pouvoir en profiter en 2e période pour assommer l’adversaire. Nous avons eu des occasions, nous n’avons pas eu de chance de les concrétiser. Mais, nous venons de démontrer à la face de l’Afrique que le Burkina Faso a d’énormes potentialités. Nous avons joué ce match sans huit titulaires de l’équipe. Cependant, nous avons démontré que nous pouvons rivaliser avec l’équipe sénégalaise au grand complet. Franchement, ma plus grande amertume, c’est de n’avoir pas exploité les occasions qui se sont offertes à nous. C’est mon plus grand regret. C’est amer, c’est triste. Je suis un sélectionneur, je dois prendre cela avec beaucoup de philosophie. Car il y a des jours où ton équipe joue mal et gagne le match. Aujourd’hui notre plan a fonctionné à 100%, mais il n’y a pas eu de réussite. C’est cela le football. Nous allons continuer à travailler. Je pense qu’après ce match, le Sénégal nous respectera.

Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal : « Nous avons eu en face une très belle équipe du Burkina Faso »

Ils ont mis de l’énergie, plus qu’il fallait. Je tiens alors à féliciter mes joueurs. Ils se sont battus jusqu’au bout. Je tiens aussi à féliciter les supporters sénégalais qui se sont déplacés en masse et aussi le peuple malien pour leur soutien. Nous avons eu en face une très belle équipe du Burkina Faso qui a montré de belles choses durant la rencontre. Nous avons beaucoup insisté pour pouvoir prendre les trois points sur ce match. On n’avait parlé de ce match comme une finale du groupe, mais il reste une autre rencontre a disputé mardi prochain chez nous qu’il faudra aussi gagner.

Edmond Tapsoba, défenseur des Etalons : « Nous avons manqué de chance en encaissant un but »

Je tiens à féliciter le groupe parce que nous avons réalisé un match de meilleure qualité qu’à l’aller. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions mais la finition a manqué. Aussi, nous avons manqué de chance en encaissant un but sur une frappe anodine. C’est la vie du foot, parfois on joue bien on gagne et aussi on peut perdre en jouant bien. C’est à nous de tirer des leçons et travailler devant les buts pour les prochains matchs. J’ai raté l’égalisation de justesse, juste après avoir encaissé le but. J’ai essayé ça n’a pas marché. Il y a des jours sans dans le football. C’est à nous de revenir fort, jouer le prochain match pour le gagner et espérer un faux pas du Sénégal.

Charles Kaboré, ancien capitaine des Etalons : «On apprend toujours de nos erreurs»

Nous avons eu beaucoup d’opportunités de marquer. Maintenant, le plus important est que nous sommes qualifiés, l’essentiel est fait. Mais aujourd’hui on aurait pu accrocher un petit résultat. C’est dommage avec toutes les occasions que nous avons eues. C’est vraiment dommage. Je pense que nous avons trop respecté le Sénégal, surtout que ce ne sont pas les Lions d’avant. On apprend toujours de nos erreurs. Il y a de nombreux jeunes dans l’équipe. Ils apprennent. Ils seront beaucoup plus présents et plus réalistes à l’avenir.

Oumarou Sawadogo, président de la FBF : « Il faut encourager les joueurs »

Mon regret c’est le fait de n’avoir pas marqué. Vous l’avez remarqué comme tout le monde. Et au football quand vous ne marquez pas, l’adversaire lorsqu’il a sa première occasion, ne la rate pas. C’est ce qui nous est arrivé. Mais je crois qu’il faut encourager les joueurs. Malgré l’absence de quelques ténors, ils ont tenu la dragée haute aux Sénégalais et les ont même mis en doute. C’est de bons augures pour la suite. En ce qui concerne le prochain match contre le Malawi, ce n’est pas parce que nous les avons battus à l’aller que nous partons en terrain conquis. Il faut se dire qu’il y aura d’abord l’altitude qui sera contre nous. Ensuite ils voudront jouer pour l’honneur. Il faudra que nous nous remotivions et essayer de gagner les trois points lundi.

Watil Pooda, chef de mission de la délégation burkinabè: « Il faut continuer à travailler »

L’équipe la plus chanceuse a gagné. Mais au vu du fond de jeu, il y a de la matière. Si nous travaillons, nous pouvons avoir de très bons résultats. Nous avons manqué aussi de chance. Il faut continuer à travailler.

Propos recueillis à Bamako par Sié Simplice HIEN