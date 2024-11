Lutte contre le terrorisme : l’Algérie appelle à une refonte du système international actuel

Lors d’une réunion conjointe des Comités du Conseil de sécurité de l’ONU sur le terrorisme et la non-prolifération, ce jeudi 14 novembre, l’Algérie a appelé à une révision du système international de lutte contre le terrorisme. Présidée par le Royaume-Uni, cette réunion a mis en lumière l’expansion des groupes terroristes en Afrique et la menace croissante en Afghanistan.

L’ambassadeur algérien, Bendjama, a souligné l’échec de l’approche actuelle et insisté sur la nécessité d’une action coordonnée. Il a aussi appelé à un soutien concret pour les pays africains les plus vulnérables, en particulier dans le Sahel et le Lac Tchad.

L’Algérie a proposé une approche globale alliant sécurité et développement, et a réaffirmé son engagement à partager son expertise pour renforcer la lutte antiterroriste internationale.

Source : Sputnik Afrique