Eliminatoires CAN féminine 2024/ : Burkina Faso # Afrique du Sud : 1-1

Le Burkina Faso et l’Afrique du Sud se sont neutralisés (1-1), hier 30 novembre 2023, au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, en match comptant pour le 2e tour aller des éliminatoires de la CAN féminine, Maroc 2024. Les filles du coach Pascal Sawadogo ont réussi à titiller les championnes d’Afrique en titre.

Le Burkina Faso garde toujours ses chances de qualification pour une seconde participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN). Hier 30 novembre 2023 au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et l’Afrique du Sud ont fait jeu égal (1-1) en match comptant pour la manche aller du 2e tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024.

Les Etalons dames n’ont pas tremblé face aux championnes d’Afrique en titre. Une opposition que le maitre à penser des Etalons dames avait pourtant qualifiée de David contre Goliath. Mais au termes du temps règlementaire, le score en dit tout autre. Face aux Banyana Banyana les consignes ont été claires chez les Etalons : observer et laisser venir l’adversaire. Et c’est cette stratégie que la capitaine, Balkissa Sawadogo et ses coéquipières ont appliquée presqu’à la lettre. Lors des cinq premières minutes de jeu, les Sud-Africaines n’arrivaient pas à franchir l’axe médian burkinabè.

Elles décident alors de passer par les couloirs que réussissent à fermer les Etalons. Les filles du coach Pascal Sawadogo sont bien en place. Cette résistance des Burkinabè sème le doute dans l’équipe sud-africaine. Elles multiplient les passes courtes dans leur zone afin de faire sortir les Burkinabè. C’est également peine perdue. Les Etalons dames n’attendent que des ouvertures pour procéder par des contre-attaques. Elles vont réussir à se procurer quelques-unes sans pouvoir les concrétiser.

Ni Limata Nikiéma ni Balkissa Sawadogo ou encore Juliette Nana ne parviennent à inquiéter la gardienne des Banyana Banyana, Andile Dlamini. Néanmoins, elles réussissent à contrôler leurs adversaires jusqu’à la pause. La première partie est bien négociée par les Etalons dames dans le respect strict des consignes. Visiblement agacées par la résistance des Etalons dames, les Sud-Africaines reviennent les premières sur la pelouse, pour la seconde partie, prêtes à en découdre. Au coup de sifflet, elles passent à l’offensive.

Une seconde partie très disputée

Elles assiègent le camp burkinabè. Les Etalons dames sont sous pression et n’arrivent plus à conserver le ballon. Les Sud-Africaines en profitent pour ouvrir le score. Sur une balle mal renvoyée par la défense burkinabè aux abords de la surface de réparation, Nicole Laren Michel (56e), sur une frappe anodine, trompe la gardienne burkinabè, Faoziatou Ouédraogo. Sonnée par ce but qu’il ne fallait pas encaisser à domicile, l’équipe burkinabè frôle la correctionnelle en concédant une grosse occasion.

Heureusement pour elle que la frappe de Fikile Venessa Magama trouve la barre transversale. Le sélectionneur Pascal Sawadogo opère alors des ajustements dans le front de l’attaque en faisant entrer Oriata Konaté à la place de Limata Nikiema. Ses filles se remobilisent et décident de passer à l’offensive. Sur une perte de balle sud-africaine dans l’axe médian, Balkissa Sawadogo récupère le ballon et sert Juliette Nana.

La sociétaire de Amedsport, en Turquie, élimine son vis-à-vis et sert Oriata Konaté (68e) sur un plateau pour le but égalisateur. Après cette réalisation les Etalons dames sont maitres du jeu. Elles empêchent les Sud-Africaines de franchir la ligne médiane. C’est ainsi qu’elles contrôlent le match jusqu’au coup de sifflet final. Pour Pascal Sawadogo, l’objectif était de ne pas encaisser mais le résultat est bon à prendre.

« La manche retour c’est dans 4 jours. J’espère retrouver des filles avec le même état d’esprit à Johannesburg, c’est-à-dire capables de marquer comme elles l’ont fait à Yamoussoukro », a-t-il souhaité. Quant à la capitaine, Balkissa Sawadogo, elle a regretté le but encaissé qui pourrait être décisif lors de la manche retour. « Ce score ne nous arrange pas trop. Nous allons faire le vide et essayer de nous rattraper au match retour », a-t-elle assuré. Le match retour est prévu, le 4 décembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Yamoussoukro)

Fiche technique

2e tour aller des Eliminatoires CAN féminine 2024 Burkina Faso-Afrique du Sud : 1-1

Stade : Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

Pelouse : Naturelle

Spectateurs : Environ 1000

Commissaire : Aissatou Françoise Seck (SEN)

Arbitre : Aissata Lam (MRT)

Assistant 1 : Mariem Cheda (MRT)

Assistant 2 : Houleye Diba (MRT)

4e officiel : Yacine Samassa (MRT)

Buts : Nicole Laren Michel (56e) pour l’Afrique du Sud et Oriata Konaté (68e ) pour le Burkina Faso

Avertissements : Noko Alice Matlou (74e), Noxolo Cesane (78e), jacqueline Sedogo (90e +2).

Exclusion : Néant

Equipes

Burkina Faso : Faoziatou Ouédraogo, Madina Fabiola Traoré, Deborah Guira, Jacqueline Sedogo, Rasmata Sawadogo puis Mounifatou Helbi (83e), Balkissa Sawadogo©, Alimata Belem, Diamilatou Zongo, Madinatou Rouamba, Limata Nikiema puis Oriata Konaté (60e) et Juliette Nana.

Coach : Pascal Sawadogo

Afrique du Sud : Andile Dlamini, Lonathemba Mhlongo, Noko Alice Matlou, Janine Van Wyk © puis Kholosa Biyana (40e) , Noxolo Cesane, Karabo Angel Dhlamini, Hildah Tholakele Magaia, Linda Motlhalo, Chrestinah Thembi Kgtlana puis Gabriela Salgado (83e) , Nicole Laren Michel puis Ester Ramapelé (60e) et Fikile Venessa Magama.

Coach : Désirée Ellis