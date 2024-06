L’une des rencontres de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe A mettra aux prises le Burkina Faso à la Sierra Leone ce soir à 19h GMT au stade du 26-Mars de Bamako, au Mali. Une rencontre que l’équipe nationale burkinabè doit bien négocier pour se remettre en selle après sa défaite jeudi dernier face à l’Egypte.

Les Etalons et les Leone Stars de la Sierre Leone ont connu des fortunes diverses lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si l’équipe nationale du Burkina est tombée (2-1) les armes à la main au Caire face aux Pharaons, celle de la Sierra Leone a vaincu Djibouti par un résultat identique. C’est ainsi résumé l’importance de leur opposition de la 4e journée ce 10 juin 2024 au stade du 26-Mars de Bamako. Surtout pour Steeve Yago et ses coéquipiers, qui, en cas de succès, resteront au contact de l’Egypte, leader du groupe. Arrivés dans la capitale malienne le vendredi dernier, les Etalons ont pu répéter leur gamme pour ne pas faillir. Divers systèmes ont été essayés par le coach Brama Traoré, laissant transparaitre à peu près l’équipe qui va démarrer cet après-midi. A entendre Mohamed Ouédraogo, ses camarades et lui entendent « étouffer » très tôt les Leone Stars en scorant rapidement. Selon lui, il n’y aura pas de calcul, « il faut aller au combat pour la victoire et rien que cela ».

Se concentrer sur leur force

Dépositaire du jeu des Etalons face à l’Egypte, Sacha Bansé promet de rééditer sa grosse prestation de jeudi dernier au stade international du Caire. « Nous devons entamer le match comme nous l’avons terminé face à l’Egypte avec beaucoup d’envie et ne pas dormir durant le premier quart d’heure », prévient-il. Sacha s’attend à voir une équipe sierra léonaise « plus compact et physique », contrairement à la formation égyptienne. Le capitaine Steeve Yago, lui, conseille ses coéqui- piers de se « concentrer » sur leur force et ne pas chercher à avoir une idée sur l’adversaire. En tous les cas, le sociétaire de Aris Limassol pense que ce sera un match difficile, car, les Leone Stars peuvent opter de jouer derrière ou décider de venir les chercher pour les mettre en difficulté. « C’est à nous de nous adapter rapidement et faire le jeu », soutient-il. Pour Steeve Yago, malgré la défaite face à l’Egypte, il y a eu de bonnes choses à retenir. « Nous ne devons pas tout jeter. La 2e partie que nous avons proposée est encourageante face à l’Egypte. Nous devons nous servir de cela », relève l’ex-sociétaire de Toulouse. La rencontre prendra son envol à partir de 19h avec un trio arbitral algérien au sifflet.

Yves OUEDRAOGO Depuis Bamako