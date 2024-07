Fatigue permanente : consulter un spécialiste pour une prise en charge adéquate lorsqu’elle persiste

La fatigue est normale après un effort physique, un stress prolongé et une privation de sommeil. Cependant, une fatigue qui augmente et progresse après des activités qui ne causaient pas de symptômes auparavant, peut être l’un des symptômes ou, occasionnellement, le premier symptôme d’un trouble.

En médecine, on distingue la fatigue normale, dont on connait la cause et qui disparaît avec le repos, de la fatigue pathologique qui est un symptôme ou une maladie à part entière. Dans le cas d’une fatigue chronique anormale, on se sent fatigué au réveil et on éprouve de la peine à sortir du lit, même en ayant bien dormi. De plus, une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée.

La fatigue permanente ou anormale consiste en un état de fatigue continu qui ne sera pas satisfait par du repos. Il faut la distinguer de la fatigue dite « normale », qui est due à une journée intense et peut disparaître après une bonne nuit de sommeil. Très handicapante, la fatigue permanente entraîne une détérioration de la qualité de vie et peut rendre la réalisation des différentes tâches du quotidien plus difficile. Se lever ou aller au travail peut alors devenir très compliqué, voire irréalisable pour certains. Lorsque la fatigue est liée à une pathologie psychiatrique (dépression, troubles anxieux, troubles alimentaires…), elle se manifeste par un sentiment d’épuisement, un état d’abattement, une lassitude, un manque d’entrain, d’intérêt et de motivation, des difficultés de concentration, un sommeil non-réparateur, une incapacité à accomplir ses activités et tâches au quotidien, des troubles de la mémoire, une difficulté voire une incapacité à se lever le matin, des troubles du sommeil. Une fatigue physique est fréquente dans le cas des Troubles du comportement alimentaire (TCA). Lorsque la fatigue est liée à une maladie chronique ou à un facteur extrinsèque, les symptômes sont : l’épuisement, les somnolences, l’hypersomnie, l’incapacité à réaliser ses tâches/activités quotidiennes…

Lorsque l’on parle de fatigue permanente ou d’asthénie, les symptômes les plus cités sont souvent une certaine lassitude et une difficulté à effectuer des tâches quotidiennes. Les personnes concernées ressentent également une fatigue dès le réveil, même après de nombreuses heures de sommeil.

Les causes de la fatigue anormale sont liées ,notamment à une maladie épuisante, une maladie silencieuse comme l’anémie, un manque de sommeil dû à des insomnies ou un syndrome d’apnée du sommeil, un état dépressif, le stress et le surmenage au travail ou des activités de loisirs trop intenses.

Aussi, la prise de certains médicaments comme ceux contre les maladies psychiques, les somnifères, les médicaments de l’hypertension artérielle, les diurétiques, les antihistaminiques, etc. peuvent entrainer une fatigue permanente. Cet état de fatigue peut être occasionné par une alimentation déséquilibrée ou insuffisante, ou une mauvaise hydratation de l’organisme. Chez la femme enceinte, la fatigue est un problème assez fréquent, au tout début de la grossesse (du fait des changements hormonaux) et au cours du troisième trimestre (quand l’utérus devient lourd).

Une fatigue généralisée est parfois le signe d’une maladie sous-jacente dont il ne faut pas retarder le diagnostic. Il s’agit donc de prendre au sérieux et de traiter à temps un état d’asthénie prolongé. Dans certains cas, la fatigue peut conduire à l’épuisement.

Face à une fatigue anormale, il faut rechercher les causes de l’état de fatigue en prenant le temps, dans le calme, de vous poser des questions sur votre mode de vie en général, votre travail, votre vie familiale et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements. De plus, lorsque la fatigue devient plus importante et vous empêche de réaliser des tâches du quotidien, celle-ci pourra détériorer grandement votre qualité de vie et conduire à l’épuisement total.

Tout le monde se sent fatigué occasionnellement, et tous les cas de fatigue ne nécessitent pas de consulter les médecins, en particulier une fatigue qui accompagne une maladie aiguë (telle qu’une infection aiguë) ou qui disparaît après environ une semaine. Cependant, une fatigue qui semble durer plus longtemps ou qui n’a aucune explication évidente doit faire l’objet d’une consultation. Il est donc primordial d’être accompagné pour y faire face. Pour ce faire, il est donc nécessaire d’essayer de changer certaines de vos habitudes de vie. Il est important de dormir suffisamment, pratiquer une activité physique régulière, pratiquer ses loisirs sans excès afin de trouver un bon équilibre entre l’activité professionnelle et détente.

Il faut aussi pratiquer la sieste. Idéalement entre 12 et 15 heures, pendant 5 à 20 minutes. Pour ne pas dormir trop longtemps, dormez assis en tenant dans une main un objet qui vous réveillera en tombant (lorsque vous entrerez dans la première phase de sommeil profond. Il est aussi nécessaire d’adopter une alimentation équilibrée riche en fruits, en légumes et en céréales. Buvez au moins un litre et demi d’eau par jour. Limitez votre consommation d’alcool et essayez d’arrêter de fumer.

Sources : msdmanuals.com, vidal.fr, santemagazine.fr

Wamini Micheline OUEDRAOGO