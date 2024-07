Monnayage : des faux billets d’environ 7 milliards FCFA saisis

La section de recherches de la Gendarmerie nationale a animé une conférence de presse pour présenter un réseau de faux monnayeurs, lundi 15 juillet 2024, à Ouagadougou.

Dans une opération d’envergure, la Gendarmerie nationale de Ouagadougou a démantelé un réseau sophistiqué de sept faux monnayeurs, dont deux étaient déjà incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO). Leurs méthodes, minutieusement élaborées, visaient à inonder le marché de faux billets de banque en devises étrangères et locales. C’est après avoir reçu des informations en juin 2024 que la Cellule économique et financière de la Section de recherches de la troisième Légion de gendarmerie a lancé une enquête, révélant l’ampleur des activités de ce groupe, a informé le commandant de la section, le lieutenant Justin Bagré.

Le 30 juin 2024, Z.I., le cerveau présumé, a été appréhendé à son domicile dans le quartier Zongo à Ouagadougou, où 174 faux billets de devises étrangères et une machine de reproduction ont été saisis. B.E, le financier principal, a été arrêté plus tard dans la journée. La fouille de ses domiciles a révélé des sacs contenant des milliers de coupons de papier prêts à être transformés en faux billets, estimés à une valeur d’environ 7 milliards de francs CFA.

Selon les explications du commandant, Z.I. était responsable de l’acquisition des coupons de papier, tandis que B.E. finançait l’opération. G.D. utilisait la machine de production et O.M. était le technicien de laboratoire. Le réseau utilisait une machine appelée « moulin à billets » pour transformer les coupons de papier en faux billets, ciblant ensuite des individus pour écouler leur production. Deux des principaux cerveaux de cette organisation criminelle, B.F. et S.A., sont déjà incarcérés à la MACO, tandis que deux autres membres sont actuellement en fuite. La gendarmerie poursuit ses investigations pour retrouver les complices en cavale.

Les forces de l’ordre invitent les citoyens à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes, particulièrement dans ce contexte de terrorisme. Les numéros verts à contacter sont le 1010 du Centre National de Veille et d’Alerte, 16 pour la Gendarmerie et 17 pour la Police.

La Gendarmerie nationale, par cette action, réaffirme son engagement à lutter contre la criminalité et à protéger l’économie du Burkina Faso contre les faussaires et les malfaiteurs.

Gustave KONATE

(Collaborateur)