FESPACO 2025 : Ouverture des inscriptions des films jusqu’au 30 septembre 2024

La 29e édition du FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Les inscriptions des films pour la sélection officielle sont ouvertes ce jeudi 29 février jusqu’ au 30 septembre 2024. La sélection officielle comprend les films en compétition et ceux hors compétition.

La section compétition officielle est réservée aux films de réalisateurs africains et de la diaspora. Les catégories concernées sont la fiction long métrage d’une durée minimale de 60 mn ; le documentaire long métrage d’une durée minimale de 60 mn ; FESPACO Shorts (fiction et documentaire court métrage) d’une durée comprise entre 1 mn et 35 mn ;la fiction ou le documentaire des écoles de cinéma d’une durée comprise entre 3 mn et 15 mn ; FESPACO Series (deux épisodes consécutifs de 52 mn chacun ou trois épisodes consécutifs de 26 mn chacun ou six épisodes consécutifs de 13 mn chacun) ; les films d’animation d’une durée comprise entre 1 mn et 35 mn.

La seconde section, ouverte aux films hors compétition, concerne les cinéastes du monde à travers les catégories Panorama, Focus diversités, Sukabè).

Alassane KERE