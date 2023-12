Fêtes de fin d’année 2023 : La Coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure donne des consignes

Les autorités sécurité intérieure exhortent la population à respecter les consignes, au regard du contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso. Selon le ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, il s’agit de rappeler aux populations de respecter les consignes des Forces de défense et de sécurité (FDS).

« Lors d’une interpellation ou d’un contrôle, ne pas fuir ou vouloir se soustraire pour ne pas être pris pour un suspect », a insisté le lieutenant-colonel Diabri. Et de rappeler qu’il faut « se soumettre scrupuleusement aux injonctions des agents » de sécurité.

Le respect du code de la route est une invite pour tous les usagers. Ainsi, il est demandé d’éviter de communiquer en circulation et de porter toujours le casque ou mettre la ceinture de sécurité. Éviter également de conduire en état d’ébriété et de faire de la vitesse.

La population est sommée d’éviter les grands rassemblements et les zones criminogènes (les réserves et les zones non éclairées).

Sidwaya.info