Fonds d’appui à la presse privée: de nouvelles règles pour les subventions

Le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP) a animé une conférence de presse pour présenter les récentes modifications apportées aux directives d’attribution des subventions de l’Etat à la presse privée, lundi 5 février 2024, à Ouagadougou.

Dans un souci de transparence et d’amélioration de la gestion des subventions accordées à la presse privée au Burkina Faso, le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP) a présenté, lors d’une conférence de presse, le lundi 5 février 2024, à Ouagadougou, les nouvelles directives à suivre pour bénéficier de ces fonds.

Selon le directeur général du FAPP, Ag Ibrahim Mohamed, la modification des règles vise à rationaliser et améliorer le processus de distribution des subventions étatiques. Il a salué l’engagement des acteurs de la presse privée à fournir une information crédible, malgré le contexte sécuritaire difficile.

Le DG du FAPP a également souligné le rôle crucial des médias privés dans la diffusion d’une information juste et équitable, ainsi que dans le soutien aux efforts de l’Etat dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme : « Les nouvelles directives visent à garantir une gestion transparente et efficace des subventions accordées à la presse privée.

Elles sont importantes pour assurer une répartition équitable des fonds et une utilisation adéquate des ressources publiques », a déclaré Ag Ibrahim Mohamed. Parmi les principales modifications apportées aux directives, il a souligné l’élargissement du comité de répartition des subventions, l’exigence de la carte de presse comme critère d’éligibilité à la subvention, la nécessité d’un projet de dépenses détaillé pour justifier l’utilisation des fonds.

Le Directeur général a également mis en lumière les efforts du FAPP pour renforcer la viabilité économiques des médias privés, à travers des mesures de soutien financier. Il s’agit notamment de l’ouverture permanente des appels à projets pour les crédits. « Nous encourageons les entreprises de presse à soumettre des projets d’intérêt collectif et pour bénéficier des crédits à taux préférentiel offerts par le FAPP », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les critères d’éligibilité pour les entreprises de presse en ligne, M. Mohamed a mentionné la nécessité de produire un contenu original et de qualité. Elles doivent par ailleurs jouir d’une ancienneté d’au moins deux ans pour bénéficier de la subvention. « Nous recherchons des articles produits par la rédaction elle-même, plutôt que des communiqués, des comptes rendus de conseil des ministres ou des contenus copiés d’autres sources », a t-il expliqué .

Le premier responsable du FAPP a appelé à la collaboration de tous les acteurs de la presse privée pour garantir une gestion responsable et transparente des subventions de l’Etat : « Nous sommes déterminés à soutenir le développement du secteur médiatique au Burkina Faso, mais cela nécessite l’engagement et la responsabilité de chacun », a-t-il insisté. A travers ces nouvelles directives, le Fonds d’appui à la presse privée entend se conformer à l’arrêté conjoint du 9 octobre 2023 portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention annuelle de l’Etat à la presse privée par rapport à celui du 05 mars 2021.

Nadège YE

Gustave KONATE (Stagiaire)