Forum sur la coopération sino-africaine: faire de la jeunesse le porte flambeau du partenariat

Le 8e Festival de la jeunesse Chine-Afrique s’est ouvert, lundi 20 mai 2024 à Pékin, en République populaire de Chine. Pendant une semaine, une soixantaine de jeunes africains et chinois passeront en revue les projets réalisés en leur faveur dans la perspective du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) prévu en septembre prochain.

En prélude au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) prévu les 4 et 5 septembre 2024 à Pékin, le 8e Festival de la jeunesse Chine-Afrique s’est ouvert, lundi 20 mai dernier, dans la capitale de la République populaire de Chine. Ce 8e festival qui regroupe, durant une semaine, une soixantaine de jeunes africains et chinois se tient sur le thème : « Rassembler les forces de la jeunesse et construire la modernisation Chine-Afrique ».

Il vise à faire le point des projets réalisés en faveur de la jeunesse et nourrir les réflexions dans la perspective du 9e sommet du FOCAC. A en croire le participant du Burkina Faso, le doctorant en médecine à l’université Joseph-Ki-Zerbo, Aimé Franck Guissou, il y aura des discussions entre la jeunesse chinoise et africaine pour davantage améliorer les relations sino-africaines.

A cet effet, a-t-il insisté, la jeunesse est le porte flambeau et le relais « conséquent et crédible » pour la bonne vitalité et la poursuite de cette coopération. Pour lui, ce festival constitue une opportunité de s’imprégner de la technologie de pointe et de l’expérience de développement de la Chine de sorte que l’Afrique en général et le Burkina Faso en particulier, puissent s’y inspirer pour tracer son chemin dans tous les secteurs d’activités. C’est pourquoi, il dit avoir fait le déplacement de l’Empire du milieu avec des projets sur les recherches en sciences de la santé qu’il compte présenter en vue de consolider l’amitié entre la Chine et le Burkina.

Dans son allocution, le représentant de la jeunesse africaine, membre de la ligue de la jeunesse et vice-ministre de l’Environnement, du Climat et de la Faune sauvage du Zimbabwe, John Paradza, a déclaré qu’à travers le FOCAC, l’Afrique et la Chine ont tissé des liens durables et plus étroits, dans la dynamique de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité. « La jeunesse joue un rôle primordial dans l’élaboration des programmes initiés dans le cadre du FOCAC et ceci pour une adéquation entre les propositions des dirigeants et les aspirations profondes de la jeunesse chinoise et africaine », a-t-il confié.

Concrétiser le FOCAC des peuples

Pour sa part, l’ambassadeur du Sénégal en Chine et co-président du FOCAC, Ibrahima Sory Sylla a rappelé que ce festival s’inscrit dans la continuité des initiatives prises à l’issue de la 8e conférence ministérielle du forum tenue à Dakar au Sénégal, en novembre 2021 et qui a débouché sur le plan d’actions 2021-2024. Lequel plan d’actions, a-t-il poursuivi, fait une place de choix à la femme et à la jeunesse africaines, en droite ligne avec « le FOCAC des peuples que nous appelons de nos vœux ». M. Sylla a également précisé que l’Afrique compte 1,3 milliards de populations, avec 400 millions de jeunes âgés de 15 et 35 ans.

Ce qui fait d’elle, a-t-il poursuivi, le continent ayant la population la plus jeune de toute la planète. Il a affirmé que ce dividende démographique est à la fois un défi et une opportunité. Pour relever ce défi, a-t-il révélé, 100 000 jeunes africains étudient actuellement en Chine, soit dans le cadre d’un cursus académique ou du renforcement de capacités en milieu professionnel. Raison pour laquelle, le diplomate sénégalais a félicité et encouragé la Chine à maintenir le cap en accompagnant le développement du continent africain.

Quant au vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong, il a évoqué la nécessité d’associer la jeunesse aux politiques de développement et de construction d’une vision globale Chine-Afrique. A ce sujet, il a cité le Président Xi Jinping pour qui, « une nation est pleine d’espoir et jouit d’un grand avenir quand ses jeunes générations ont des idéaux, des capacités et un grand sens des responsabilités ».

Souaibou NOMBRE

Snombre29@yahoo.fr

Depuis Pékin (Chine)