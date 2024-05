Le temple bouddhiste de Jinhua: une référence architecturale et culturelle

Dans le cadre de l’édition 2024 du programme d’échanges médiatiques du centre international chinois de la presse et de la communication, les journalistes africains ont séjourné dans la province de Zhejiang dans le Sud-Est de la Chine, du 22 au 26 mai 2024. Dès leur arrivée, ils ont visité la pagode Wanfo ou temple bouddhiste de la ville de Jinhua.

A peine arrivés dans la province du Zhejiang, précisément à Jinhua dans l’après-midi du mercredi 22 mai 2024, la trentaine de journalistes africains a mis le cap sur le site touristique de la pagode Wanfo. Cet ancien temple bouddhiste a été construit entre 1062 et 1064. Il s’agit d’un pavillon octogonal de 15 étages en briques et en bois, construit par le moine Ju Zheng. La pagode Wanfo ou pagode aux 10 000 bouddhas doit son nom au fait que chaque brique de la moitié supérieure du mur extérieur est sculptée de différentes statues de bouddha exquises.

En outre, depuis la construction de la pagode Wanfo, avec ses multiples niveaux, sa grande échelle, sa belle décoration et sa réputation dans tout le Sud-Est de la Chine, elle a longtemps été considérée comme la « pagode numéro 1 du Zhejiang ».

Pendant la guerre antijaponaise, la tour a dû être démolie afin d’empêcher les troupes japonaises de s’en emparer et d’occuper Jinhua en raison de sa hauteur qui permettait de voir toute la ville. En 1957, la chambre souterraine a été découverte contenant 183 vestiges culturels. Parmi lesquels, la plus exquise « Lune d’eau Guanyin », un trésor national, a été classée par la suite, comme relique culturelle nationale de première classe.

En 2020, cet ancien temple dédié aux bouddhas qui mettait ainsi en relief tous les principes du bouddhisme, a été reconstruit et ouvert au public. La pagode nouvellement construite, mesure 99,99 mètres de haut et s’inspire de la pagode Wanfo de la dynastie Song. Elle possède des corniches hexagonales avec 9 couches extérieures et 8 couches intérieures. Le corps principal est constitué d’une structure acier-béton et contient de nombreux éléments architecturaux de style Song, tels que des caissons, des poutres en forme de lune et des sculptures murales. La pagode nouvellement construite est devenue une référence architecturale et culturelle dans la métropole moderne du centre du Zhejiang.

