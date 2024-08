Homosexualité ou polygamie? : Le Premier ministre invite à tenir compte des spécificités socio-culturelles burkinabè

Le Premier ministre burkinabè, Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla, a appelé le 23 août 2024, à prendre en compte les spécificités socio-culturelles burkinabè y compris les questions de la polygamie et de l’homosexualité.

« Dans beaucoup de pays occidentaux, l’homosexualité est légalisée, mais ils condamnent la polygamie. Est-ce cela la liberté ? Entre la polygamie et l’homosexualité, qu’est-ce qui a plus de valeur humaine (dans le contexte burkinabè, ndlr)? La polygamie a toujours existé dans l’histoire », s’est interrogé jeudi le Premier ministre burkinabè Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Selon lui, la démocratie et la liberté doivent être définies dans un cadre sociétal spécifique, en fonction des réalités locales, et non selon des concepts importés.

Il s’exprimait lors d’une session ordinaire du Conseil National pour la Modernisation de l’Administration Publique et de la Bonne Gouvernance (CN-MABG).

Le chef du gouvernement a appelé à une modernisation réfléchie, ancrée dans les spécificités socio-culturelles du Burkina Faso.

Source : DCRP Primature