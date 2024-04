Image de la cité

Les taxis-motos dans le transport des bagages ou le transport en commun constituent un danger pour les autres usagers de la voie dans certaines villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ici, un taxi-moto plein de bagages a prit feu en pleine circulation à la sortie du rond-point de la Patte d’oie et a créé la panique dans la longue file qui le suivait. Il a fallu l’aide de bonnes volontés pour décharger et éviter le pire en attendant les sapeurs-pompiers. Vu le nombre croissant de ces dégâts causés chaque jour, il est bon que les autorités communales redoublent d’effort.