Innovation : des chaussures militaires made in Burkina exposées au SIAO

La 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) connait la participation d’ateliers de fabrication de produits artisanaux en temps réel appelé « Atelier vivant ».

Initiés en cette édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), les « ateliers vivants » figurent en bonne place sous le chapiteau situé au côté Nord-Est du site. Des artisans y exposent aussi bien de produits finis (pagne tissé, sac à main, chaussure, ceinture…) fruits de leur créativité que les différentes matières, outils et technologie qui ont concouru à la fabrication de ceux-ci. Marc Batassang, est fabriquant de chaussures en cuir et en tissus de type moderne, et directeur de « l’atelier du Sahel » spécialisé en formation, fabrication et réparation d’objets d’art en peau et cuir, basé à Bobo-Dioulasso.

Souliers, mocassins, sandales, espadrilles, ballerines, bottes, chaussures de sécurité pour hommes, femmes et enfants occupent harmonieusement ses étales. «Nous sommes là pour montrer au citoyen lambda que ce qu’il porte qui vient d’ailleurs on peut l’obtenir ici et maintenant», a dit le cordonnier. Pour lui, l’innovation des « ateliers vivants » à cette édition est la bienvenue au sens qu’elle leur permet de montrer séance tenante le processus de fabrication de leurs produits car dit-il «lorsqu’on voit simplement les produits finis en exposition, on ne croit pas qu’ils sont faits à la main».

Parmi ses chaussures exposées, celles de sécurité aux couleurs des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso attirent l’attention des visiteurs. « Ce que vous voyez est une chaussure de sécurité pour nos militaires (forces de défense et de sécurité). Elles sont faites à base du pagne tissé Faso Danfani teint en couleur treillis militaire », a décrit le cordonnier, indexant une aux couleurs « terre des hommes ».

« Nous l’avons fait pour montrer à nos autorités que ces chaussures de sécurité, nous pouvons les faire ici avec nos matériaux locaux », a-t-il déclaré.

Kadi RABO