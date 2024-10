Le capitaine Ibrahim Traoré : grand défenseur de l’artisanat burkinabè

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 17e édition du SIAO. Cet officier défenseur des valeurs culturelles et de l’artisanat a toujours porté les grandes manifestations comme le SIAO, la SNC et le FESPACO.

Le capitaine Ibrahim Traoré a démontré son attachement à la culture dès sa première année au pouvoir par la tenue effective et à bonne date de l’ensemble des manifestations culturelles au programme. Il s’agit du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), de la Semaine nationale de la culture (SNC), etc.

Officier très cultivé, passionné de lecture et d’artisanat, le Président du Faso a pris des mesures comme l’appui à la commercialisation des productions artisanales, la formation des jeunes aux métiers, l’instauration du référentiel « consommons local » afin de booster le secteur de l’artisanat.

Son engagement se traduit aussi par sa participation à toutes les grandes manifestations culturelles du pays, l’octroi de prix (prix du Président du Faso) aux meilleurs exposants et l’inscription de certains sites touristiques au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous son leadership, plus de créations artisanales sont reconnues par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Wanlé Gérard COULIBALY