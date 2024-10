Vie des media : Le CSC félicite Sidwaya pour sa capacité d’adaptation

Une délégation du Conseil supérieur de la Communication (CSC), conduite par son président, Louis Modeste Ouédraogo a visité les locaux de Sidwaya le mercredi 30 octobre 2024. A l’occasion, l’organe de régulation des médias a félicité Sidwaya pour le travail d’information mené dans le cadre de la recherche des solutions au problème sécuritaire.

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) est disposé à accompagner Les Editions Sidwaya pour remplir convenablement sa mission de service public de l’information. Le président de l’institution en charge de la régulation des médias, Louis Modeste Ouédraogo l’a relevé, au cours d’une visite au sein de la « maison commune », le mercredi 30 octobre 2024. La délégation du CSC a été reçue en fin de matinée par la Directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh/Guiré. Après un entretien d’une quinzaine de minutes avec la directrice générale, la délégation du CSC a respectivement visité la direction Web et multimédia, la rédaction du quotidien, le service de la documentation, le secrétariat général des rédactions et l’imprimerie de Sidwaya. A l’issue de la visite, le président du CSC, a confié être venu féliciter et encourager l’ensemble du personnel des éditions Sidwaya pour le travail déjà abattu mais aussi pour les grands défis qui attendent l’organe dans le contexte actuel du Burkina Faso où sa place et son rôle sont très importants. A son avis, la visite a permis à sa délégation de toucher du doigt les réalités du média. «Nous avons été émerveillé et rassuré car nous avons rencontré un personnel très engagé et des responsables à l’écoute de leur personnel » s’est réjoui le patron du CSC. L’organe de régulation des médias a, à l’occasion, félicité la Directrice générale pour la capacité d’adaptation de Sidwaya quant à la transformation digitale du journal. Aussi, a-t-il salué le travail d’information fait actuellement dans le sens d’aider le gouvernement dans la recherche des solutions au problème sécuritaire.

Sidwaya à l’avant-garde de la lutte

« La guerre que nous sommes en train de gagner sur le terrain va se déporter sur le terrain de la communication, nous souhaitons que Sidwaya soit à l’avant-garde de cette lutte » a-t-il plaidé. M. Ouédraogo a par ailleurs relevé avoir constaté des besoins énormes en termes de logistiques pour accomplir à bien le travail. Au regard de la vétusté de certains équipements, a-t-il expliqué, il est urgent de les moderniser pour non seulement améliorer la qualité des prestations de Sidwaya mais aussi soulager les travailleurs qui pour une panne sont obligés de travailler toute la nuit pour palier la difficulté. Pour lui, le CSC en tant que régulateur est très attentif à la vie des organes de presse. Voilà pourquoi, le CSC entend accompagner « le journal de tous les Burkinabè » dans la limite de ses possibilités à se moderniser et à poursuivre sa mission de service public de l’information en améliorant sa présence dans les différentes localités afin que toute la population puisse jouir de son droit à l’information. « Notre souhait est que Sidwaya soit un modèle dans la presse écrite et un modèle de résilience face aux difficultés qu’elle connait », a déclaré Louis Modeste Ouédraogo.

Le président du CSC a en outre assuré sa disponibilité à accompagner la maison commune en termes de formation de son personnel jeune. « Nous allons intégrer les besoins de formation de Sidwaya dans notre programme de formation de 2025. Nous sommes très soucieux de la viabilité des organes mais aussi du professionnalisme qui est le centre de nos préoccupations. », a-t-il soutenu.

Abdoulaye BALBONE

Crédit photo : Edith BAKALA