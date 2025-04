Journée internationale de la langue chinoise: un « cadeau » célébré à Ouagadougou

L’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina en collaboration avec l’Institut Confucius a célébré la Journée internationale de la langue chinoise, vendredi 18 avril 2024 à Ouagadougou, sur le thème : “La langue chinoise : un cadeau à travers le temps et l’espace”.

Depuis 2010, le 20 avril de chaque année est consacré par l’Organisation internationale des Nations unies comme Journée internationale de la langue chinoise. Au Burkina Faso et pour la deuxième fois consécutive, cette Journée a été marquée d’une pierre blanche à travers plusieurs activités organisées par l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina en collaboration avec l’Institut Confucius, vendredi 18 avril 2024, à Ouagadougou.

Il s’est agi essentiellement d’une exposition sur les principales caractéristiques de la culture chinoise dont les costumes traditionnels, la calligraphie, etc. Et ce sont de nombreux étudiants, intéressés d’apprendre davantage la culture chinoise qui ont fait le déplacement afin de prendre part à ces activités. Au nombre d’eux, Cécile Patricia Kafando, étudiante en langue chinoise à l’université Aube nouvelle. Pour elle, l’apprentissage du mandarin offre de très grandes opportunités de nos jours.

« Le chinois est une langue internationale parlée par plus de 1,4 milliard de personnes et l’avoir comme langue apprise peut ouvrir plusieurs portes », a-t-elle estimé. Elle a remercié l’ambassade de Chine pour l’occasion offerte à travers cette célébration d’apprendre davantage sur la culture chinoise. Pour Cécile Patricia Kafando, la langue est un pan très important de la culture d’un pays. C’est aussi l’avis du Dr Jean Pierre Ilboudo, représentant de l’université Aube nouvelle.

Il est convaincu que ce type d’activité va permettre un meilleur partage culturel entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. C’est aussi l’objectif premier poursuivi par l’ambassade à travers cette activité. « Nous voulons encourager les étudiants à découvrir l’histoire de la Chine et apprendre sa langue », a indiqué l’attaché à l’ambassade au Burkina chargé de la coopération culturelle et éducative, Gao Erqian.

Paraphrasant le Président chinois Xi Jinping, il a déclaré qu’apprendre la langue de l’autre, découvrir son histoire et sa culture favorisent la compréhension mutuelle entre les peuples et la construction d’une communauté d’avenir partagé. C’est pourquoi,

a-t-il souligné, les échanges humains et culturels occupent une grande place dans les actions de partenariat initiées lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en 2024.

Gao Erqian s’est, par ailleurs, réjoui de l’ouverture en 2022 de l’Institut Confucius à l’université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso et de ses filiales à l’université Aube nouvelle et l’université polytechnique de Ouagadougou en 2024. Il s’est surtout réjoui du fait que des centaines d’étudiants ont entamé l’apprentissage de la langue chinoise. Il les a encouragés à poursuivre dans cet élan afin de devenir des ambassadeurs de la coopération sino-burkinabè.

Nadège YAMEOGO