Journées nationales d’engagement patriotique : la mission diplomatique burkinabè à Pékin a sacrifié au rituel

L’ambassade du Burkina Faso en République populaire de Chine a procédé à la montée des couleurs, le vendredi 29 mars 2024 dans l’enceinte de la mission diplomatique, marquant ainsi le lancement des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne sont prévues pour se tenir le 26 mars et le 2 octobre de chaque année et ce pendant 15 jours. C’est dans ce cadre que l’ambassade du Burkina Faso en République populaire de Chine a organisé une cérémonie de montée des couleurs en présence de son personnel et de certains ressortissants burkinabè, le vendredi 29 mars 2024, à Pékin. Cette cérémonie a marqué du coup le lancement desdites journées de la mission diplomatique dans ce pays d’accueil. A l’issue de la montée des couleurs, l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié, a procédé à la lecture du message du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. De son avis, ce message invite chaque Burkinabè à s’engager pour la cause de son pays. « Comme le chef de l’Etat l’a si bien dit, cet engagement peut être de divers ordres. Cela peut se traduire par la contribution à l’effort de guerre, à l’engagement comme VDP et au payement des impôts en vue de renflouer les caisses de l’Etat.

En plus, le message exhorte à une participation citoyenne en nettoyant son quartier et à planter un arbre à chaque évènement heureux, entre autres », a expliqué le diplomate. A l’adresse des compatriotes vivant en Chine, il a estimé que le premier engagement de ces derniers consiste à être d’abord des Burkinabè « intègres », en représentant « fièrement » leur patrie au pays de Mao Zedong, en ayant un comportement « exemplaire » et de dignité. Pour le deuxième engagement, M. Bitié a invité la diaspora burkinabè en Chine à s’organiser pour contribuer au développement du pays. Et de préciser que cette contribution peut être financière ou toute autre opportunité qui puisse participer à la bonne marche des efforts entrepris par les plus hautes autorités.

« Tout Burkinabè qui vit en Chine doit se comporter comme un ambassadeur en saisissant toute opportunité qui peut accompagner l’évolution du Burkina Faso. Ça sera l’apport personnel à l’édification de la patrie », a fait savoir Daouda Bitié. Pour atteindre cet objectif, il envisage les jours à venir, aller à la rencontre des Burkinabè installés dans les zones à forte concentration telles que Guangzhou dans le Sud et Yiwu dans le Sud-Est de la Chine. Selon lui, c’est une activité qui peut aller au-delà de la période des Journées nationales d’engagement patriotique dans la mesure où la Chine est très vaste et les compatriotes vivent un peu partout. Qu’à cela ne tienne, il a saisi l’occasion pour lancer un appel aux Burkinabè vivant en Chine à venir se faire enrôler au niveau de l’ambassade afin que celle-ci puisse les connaitre et savoir où ils vivent pour mieux les assister en cas de besoin.

Souaibou NOMBRE Depuis Pékin (Chine) Snombre29@yahoo.fr