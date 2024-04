Lutte contre la fraude : environ 400 tonnes de produits détruites

La Brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude (BMCRF) a incinéré un important lot de marchandises diverses saisi et impropre à la consommation, le jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou.

La Brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude (BMCRF) ne faiblit pas dans sa dynamique de lutte contre la fraude. Elle a, dans ce sens, saisi un important lot de marchandises impropres à la consommation qu’elle a détruit, le jeudi 28 mars 2028 à Ouagadougou. Il s’agit de nombreuses boissons alcoolisées, sucrées, des boites de mayonnaise, de tomate, des pommades, des consommables médicaux et biens d’autres d’environ 400 tonnes pour une valeur estimée à 200 millions F CFA qui ont été récupérés aux mains de contrebandiers et détruits. Pour le représentant du ministre du Développement industrielle, du Commerce et de l’Artisanat des Petites et moyennes entreprises, Zacharia Gyengani, l’une des missions assignées à la BMCRF est de veiller à l’assainissement du marché et à la protection des consommateurs sur l’ensemble du territoire national.

« Pour mieux mener le combat, le département en fait son cheval de bataille à travers la brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude », a-t-il affirmé. Pour lui, c’est la recherche du gain facile de certains acteurs commerciaux qui les amène à défier les règles de la concurrence saine en mettant parfois des produits prohibés impropres à la consommation. La lutte contre la fraude commerciale, a soutenu M. Gyengani, nécessite l’implication de l’administration publique, la société civile, des autorités coutumières et religieuses et de la population entière. « Nous interpellons les commerçants et la population à plus de vigilance en vérifiant toujours la date de péremption », a-t- il recommandé. Il a invité les populations à dénoncer toute activité illicite et suspecte aux structures en appelant les numéros verts dédiés à cet effet. Le coordinateur général de la BMCRF, Olivier Kiema, s’est réjoui du butin saisi, car constituant un danger pour la population. Concernant la méthode de saisie, M. Kiéma a expliqué que la brigade passe par des contrôles de vérification des dates de péremption et l’autorisation de vente des produits sur le marché. Le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, Dasmané Traoré, a exhorté les acteurs commerciaux à plus de responsabilités en évitant de mettre sur le marché des produits compromettant la santé du consommateur. Pour lui, l’objectif de cette incinération est d’emmener les Burkinabè à prendre conscience de la réalité des marchandises contrefaites sur le marché. « L’un des défis est la porosité de nos frontières qui a facilité l’entrée de marchandises falsifiées dans le pays », a-t-il relevé.

Viviane wend-daabo BOKOUM (Stagiaire)