Kaya : les écoles reprennent vie

A l’instar des élèves des autres localités du Burkina Faso, ceux de Kaya ont repris l’école, le mardi 1er octobre 2024. Après les enseignants qui ont réintégré les écoles à la faveur de la rentrée administrative tenue, le 16 septembre dernier, c’est au tour des élèves de rejoindre les classes, le mardi 1er octobre dernier.

Accompagnés des parents ou pas, les enfants, majoritairement sans sacs ont envahi dès sept heures de ce premier jour de rentrée, le 1er octobre 2024, leurs écoles et établissements respectifs.

Dans la cour des écoles primaires publiques Kouim-Kouli, les élèves par groupes s’adonnent à des jeux ou discutent, attendant l’appel de leurs enseignants. Quant aux enseignants, ils s’affairent à prendre contact avec les élèves.

A 7h30, le maître de la classe de CM2 de l’école Kouim Kouli C donne le ton par un appel nominal des élèves qui entrent sagement dans la classe. Pour le directeur Kouim-kouli C, Panongobnin Ouédraogo, son école est à majorité constituée d’Elèves déplacés internes (EDI), la rentrée s’effectue normalement. « Aujourd’hui, nous ferons l’appel des élèves et nous leur remettrons la liste des fournitures scolaires.

Les cours seront effectifs dès les jour suivants », a-t-il confié. La rentrée des classes dans les écoles Wemtenga où régnait la même ambiance de retrouvailles a connu la visite des Directeurs régional (DR) du Centre-Nord et provincial du Sanmatenga en charge de l’enseignement ainsi que du chef de la Circonscription d’éducation de base de Kaya 1, Isidore Dianda, venus constater l’effectivité de la rentrée des classes.

M. Dianda s’est dit satisfait de l’effectivité de la rentrée des classes dans les écoles de son ressort. Parlant des écoles non fonctionnelles, le chef de circonscription s’est montré rassurant.

« Des parents d’élèves nous ont approché pour la réouverture de leur école. Dans cette perspective, nous avons déjà pris des dispositions en y affectant des enseignants », a-t-il fait savoir. Pour cette visite marquant le lancement officiel de la rentrée des classes, le DR de l’enseignement pré-scolaire, primaire et non-formel du Centre-Nord dit apporter ses encouragements aux acteurs de l’éducation de la région.

Augustin Irwaya OUEDRAOGO