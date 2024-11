La ville de Gayéri ravitaillée avec succès

La ville de Gayéri a été ravitaillée avec succès grâce au BIR 20, a appris l’AIB. Le convoi de ravitaillement escorté par le BIR 20 est parti de Fada N’Gourma pour se rendre à Gayéri, située à près de 75 km de là. C’est, le mardi 12 novembre 2024, aux environs de 20 heures, que le convoi est arrivé dans la ville de Gayéri, sous les acclamations des populations. Au cours de ce périple, quelques dégâts matériels ont été enregistrés suite à des incidents, mais aucune victime humaine n’est à déplorer.

Il convient de noter que ce ravitaillement a été rendu possible grâce aux efforts conjugués des autorités communales et provinciales de Gayéri, des opérateurs économiques de la province et surtout à l’engagement et à la détermination des éléments du BIR 20 de Gayéri.

Agence d’information du Burkina