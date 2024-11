Eliminatoires CAN 2025/Burkina-Sénégal (0-1) : défaits, les Etalons perdent le leadership du groupe L

Les Lions du Sénégal ont remporté hier 14 novembre au stade du 26-Mars de Bamako, le choc du groupe L face aux Etalons sur la plus petite des marques. Les poulains de Brama Traoré sont désormais relégués à le 2e place du groupe.

Les Etalons, les émotions et l’adrénaline passées, peuvent se mordre les doigts après leur défaite (0-1) face aux Lions de la Téranga, hier 14 novembre à Bamako, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Car, ils ont eu des occasions tout au long des 90 mn de jeu pour engranger un résultat positif devant un public nombreux du stade du 26-Mars. Avec de nombreux forfaits, quelques jours avant ce choc, la question qui taraudait les esprits était comment « Chercheur » allait-il recomposer son attaque après les indisponibilités du capitaine Bertrand Traoré et Dango Ouattara ? Le sélectionneur des Etalons a opté pour la titularisation de Hassan Bandé et Ousséni Bouda dans les couloirs, avec comme attaquant de pointe, Franck Lassina Traoré. Aussi, Brama Traoré a décidé de muscler son milieu de terrain en titularisant le très travailleur Sacha Bansé, Saïdou Simporé et Cédric Badolo. En plus, en défense, Steeve Yago démarre comme latéral gauche en compagnie des trois autres titulaires habituels que sont Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et Issa Kaboré. L’objectif de Brama Traoré avant le début de la rencontre est clair : mettre sous l’éteignoir l’attaque de feu du Sénégal constituée de Sadio Mané, Nicola Jackson, Ismaila Sarr et Ilimanne N’Diaye.

Ce dernier est effectivement entré dans son match pied au plancher. Il crée des misères à la défense burkinabè par ses décrochages. Sur l’un d’eux, il transperce la défense burkinabè (6e), mais sa frappe pied gauche dans les six mètres est déviée en corner par le portier Farid Ouédraogo, très vigilant en cette première période. Le gardien de l’AS Vita club fait encore échec à Ilimanne N’Diaye (9e) sur une de ses incursions à la 9e. Les Lions dominent le premier quart d’heure face à des Etalons qui jouent bloc bas. Mais, ils manquent de peu de se faire surprendre sur une contre-attaque burkinabè (11e), malheureusement la tête plongeante de Issa Kaboré sur un bon ballon de Hassan

Bandé est dévié en corner par le gardien sénégalais, Edouard Mendy. Les 30 dernières minutes sont faites d’imprécisions et de manque de justesse technique de part et d’autre. Surtout côté Etalons avec des pertes de balles de Hassan Bandé (32e), Franck Lassina Traoré (34e) et Saïdou Simporé (42e). Cependant, le capitaine Issoufou Dayo et ses coéquipiers terminent mieux la première période en se créant leur deuxième grosse occasion du match. Sur un excellent ballon de Issa Kaboré, Hassan Bandé, face à Edouard Mendy, reprend mollement la balle dans les bras du gardien sénégalais.

Des occasions franches gâchées

La seconde période du match reprend avec le même dispositif des deux équipes sur le terrain et les mêmes déchets techniques avec une domination des Lions. Le virevoltant Illimane N’Diaye fait l’objet de prise à deux ou à trois pour limiter son activé. Le moins que l’on puisse dire est que les actions les plus dangereuses du retour des vestiaires sont à mettre à l’actif des Burkinabè. D’abord, Cédric Badolo (54e), pourtant seul au point de pénalty reprend au-dessus sur un ballon repoussé par Edouard Mendy, après un centre fort de Issa Kaboré sur son couloir droit. Ensuite, Hassan Bandé sur un coup franc excentré (61e) à l’entrée de surface, trouve le poteau droit des cages sénégalaises. Après ce temps fort, les poulains de Brama Troéré subissent, mais ne rompent pas. Mieux, ils auraient pu ouvrir le score (80e) si Edouard Mendy n’avait pas sauvé les siens sur une

parade monstrueuse suite à un corner de Josué Tiendrébéogo entré à l’heure de jeu.

Malheureusement, les Etalons finissent par plier (84e) sur une action rapide suivie d’une frappe à l’entrée de la surface de réparation de Mahamadou Diarra qui bat Farid Ouédraogo. L’ouverture du score sénégalaise est loin d’être imméritée, mais les Etalons peuvent se mordre les doigts à cause des quatre grosses occasions jusque-là du match qu’ils n’ont pas pu concrétiser. Une cinquième sera à nouveau ratée par Edmond Tapsoba (86e), alors qu’il avait réussi à effacer Edouard Mendy, mais n’a pas pu redresser sa balle devant les cages vides sénégalaises. Le choc du groupe L se termine avec la victoire du Sénégal sur la plus petite des marques, suffisante pour prendre la tête de la poule. Les Etalons ont joué avec leur moyen, se sont battus. Cependant, ils peuvent nourrir quelques regrets car ils ont eu des situations pour marquer au moins un but à cette équipe des Lions de la Téranga. Dans l’autre rencontre du groupe L, les Hirondelles du Burundi et les Flammes du Malawi se sont neutralisés à Abidjan (0-0). Les Etalons disputent ce dimanche 17 novembre leur dernier match des éliminatoires à Lilongwe face au Malawi.

Sié Simplice HIEN

Depuis Bamako