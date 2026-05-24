Assemblée nationale/Sénégal : Ousmane SONKO reprend son mandat de député, El Malick NDIAYE démissionne de son poste de président

Par
BS. Sidwaya
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Le bureau de l’assemblée nationale s’est réuni aujourd’hui dans la soirée  et à constater et valider la demande de réintégration de Ousmane SONKO qui reprend son mandat de député.

Le Président Malick NDIAYE a deposé sa demande  de démission de sa fonction de Président de l’Assemblée mais garde son mandat de député. La démission a été constatée par le bureau.

La Conférence des présidents a retenu la date du mardi 26 mai pour l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Sidwaya.info

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