L’arthrite : les exercices physiques, un « remède »

De nombreuses pathologies (maladie auto-immune, infections virales ou bactériennes) peuvent mener à l’arthrite. Généralement, l’arthrite provoque des douleurs, des raideurs ou une grande fatigue, mais les symptômes sont très variables d’un individu à l’autre.

L’arthrite est une affection inflammatoire aiguë ou chronique qui touche une ou plusieurs articulations. Selon sa cause, l’arthrite peut être plus ou moins invalidante. Dans les cas les plus évolués, l’articulation touchée est raide et définitivement déformée. Il existe plusieurs formes d’arthrites. Parmi elles, il y a la mono-arthrite, une affection qui ne touche qu’une seule articulation, l’oligoarthrite qui touche deux à plusieurs articulations, l’arthrite infectieuse qui est provoquée par un agent infectieux dans l’articulation. Il y a également l’arthrite réactive qui apparaît aussi à la suite d’une infection. Mais dans ce cas, l’infection ne se situe pas directement dans l’articulation. Et aussi l’arthrite juvénile qui est une forme rare de polyarthrite rhumatoïde qui survient chez les enfants et les adolescents et qui s’atténue souvent avec l’âge. Les causes de l’arthrite sont diverses. L’arthrite peut apparaître à la suite de traumatismes, d’infections ou par simple usure naturelle, mais peut aussi être la conséquence d’une maladie auto-immune par laquelle le corps attaque ses propres tissus.

Il arrive qu’on ne trouve aucune raison pour expliquer les symptômes. Elle peut apparaitre à la suite d’un choc, d’une infection, de certaines maladies virales. Les articulations les plus souvent atteintes sont celles des mains, des pieds, des genoux, des hanches et des vertèbres. Les symptômes de l’arthrite sont ressentis à certains moments en particulier : les douleurs inflammatoires interviennent en pleine nuit et sont également fortes en début d’effort (à froid). Les personnes atteintes ont ainsi besoin d’une mise en route très progressive en début de matinée, pour faire passer les douleurs et raideurs. Les différentes formes d’arthrites ont leurs propres symptômes et évolutions qui varient considérablement, selon les individus. Par exemple, l’arthrose se manifeste la plupart du temps par de la douleur et de la raideur à une seule articulation. Quant à l’arthrite rhumatoïde, elle est souvent accompagnée d’enflure et de rougeur à plusieurs articulations. Mais la douleur articulaire et musculosquelettique est tout de même commune à tous les types d’arthrites.

Reduire les risques

Il existe plusieurs moyens pour réduire le risque d’arthrite dégénérative, comme l’arthrose. Le moyen le plus efficace est le maintien d’un poids santé. Les personnes qui sont en surpoids et qui souffrent d’arthrite ont tout avantage à perdre les kilos superflus. Pour prévenir l’arthrite, il est conseillé à la personne souffrante de pratiquer une activité physique modérée, mais régulier pour espacer les crises et atténuer la douleur. Plusieurs exercices sont possibles, le patient doit choisir ceux qui lui conviennent, en y allant de manière progressive. Il vaut mieux avoir recours aux services d’un physiothérapeute (kinésiologue) ou d’un ergothérapeute dans les situations où certaines tâches sont difficiles à accomplir. Les mouvements doivent être réguliers, souples et lents. Il est suggéré de combiner différents types d’exercices pour profiter des avantages de chacun. Les étirements aident à maintenir la motricité et la flexibilité des muscles et des tendons, tout en diminuant les raideurs aux articulations.

Ils doivent être pratiqués en douceur et maintenus de 20 à 30 secondes. Il y a les exercices d’amplitude qui visent à maintenir la capacité normale de l’articulation en lui faisant faire des mouvements de pleine amplitude. Ils préparent l’articulation aux exercices d’endurance et de musculation. Aussi, les exercices d’endurance (comme la natation et le vélo) améliorent la condition cardiovasculaire et la forme physique globale, augmentent le bien-être et aident au contrôle du poids. Enfin, les exercices de musculation servent à conserver ou développer la musculature, nécessaire pour soutenir les articulations atteintes. La marche, la natation ou le cyclisme font partie des activités bénéfiques pour la souplesse des articulations, en plus de contribuer à la santé et à la qualité de vie. Attention aux excès ! Si une douleur persiste plus de 1 heure après l’exercice, mieux vaut en parler à son physiothérapeute et réduire l’intensité des efforts. Aussi, une fatigue inhabituelle, une enflure aux articulations ou une perte de flexibilité sont des signes que les exercices ne conviennent pas et doivent être modifiés.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Source : Passeportsante.net ;

institut.amelis-services.com