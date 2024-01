Banque mondiale au Burkina Faso : le représentant-résident Wedoud Kamil présenté au Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a fait la connaissance du nouveau représentant-résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, Hamoud Abdel Wedoud Kamil, lundi 15 janvier 2024, à la Primature.

Une délégation de la Banque mondiale (BM), conduite par sa directrice des opérations pour les pays du Sahel-Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad, Clara Ana De Sousa, a été reçue par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, lundi 15 janvier 2024, à la Primature. Celle-ci est allée présenter le nouveau représentant-résident de la BM au Burkina Faso, Hamoud Abdel Wedoud Kamil, au chef du gouvernement. « Je remercie le Premier ministre pour cette audience accordée à la délégation de la Banque mondiale en vue de porter à la connaissance du chef du gouvernement burkinabè celui qui a succédé à l’ex représentante-résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maimouna Mbow Fam, au terme de son mandat », a précisé la directrice des opérations de la BM pour les pays du Sahel-Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad. Elle a ajouté que la délégation a échangé avec le Premier ministre sur le programme de coopération entre la BM et le pays des Hommes intègres. « Je suis vraiment très ravie d’informer que cette coopération est excellente. Nous avons des programmes pour un montant d’environ 3,6 milliards de dollars américains concernant 29 projets pour accompagner le gouvernement du Burkina Faso sur les plans de l’éducation, la santé, l’agriculture, etc. », a indiqué, Clara Ana De Sousa. Elle a soutenu que c’est un privilège pour la BM de continuer à travailler avec l’exécutif burkinabè afin d’appuyer les programmes de développement. Selon la directrice des opérations de la BM pour les pays du Sahel-Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad, les résultats déjà obtenus sont satisfaisants. Pour elle, le défi reste d’assurer la continuité de ces performances sur le terrain avec le nouveau représentant-résident de la BM au Burkina Faso.

Boukary BONKOUNGOU