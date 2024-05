SEERA 2024 : des réflexions pour une transition énergétique réussie

La Ve édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA) s’est ouverte sur le thème : « Stockage d’énergie et efficacité énergétique, leviers d’une transition énergétique réussie », le jeudi 16 mai 2024, à Ouagadougou.

La crise dans le domaine de la fourniture de l’énergie électrique interpelle les plus hautes autorités de la Transition. Ainsi, pour faire face à cette problématique, les acteurs du secteur ont choisi de porter la réflexion sur le thème : « Stockage d’énergie et efficacité énergétique, leviers d’une transition énergétique réussie » à cette Ve édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA). Cet évènement qui se tient, du 16 au 18 mai 2024 à Ouagadougou, a été présidé par le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, représentant le Président de la Transition, Ibrahim Traoré. Selon lui, la crise énergétique est la résultante de la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment techniques, politiques, financiers. « Pour ce faire, nous devons sans tabou, sans aucune anxiété scientifique, faire des propositions de rupture, avoir des ambitions au-dessus de nos attentes et même au-dessus de nos moyens », a recommandé le ministre en charge de l’énergie. Il a poursuivi que le combat de la souveraineté doit être mené sur tous les fronts dont celle énergétique en vue d’assurer la sécurité d’une offre d’énergie de qualité, en quantité, à mesure d’assoir des bases solides et durables du développement socioéconomique du Burkina Faso et partant, de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). « La mutualisation des ressources, des capacités et des compétences doit pour nous, être une nécessité en Afrique afin de trouver des solutions à nos problèmes énergétiques. En toute lucidité, nous devons avoir l’honnêteté intellectuelle de faire table rase de ce qui ne marche pas pour essayer quelque chose de nouveau », a déclaré M. Gouba.

Contribution aux effort

Il a souligné que la SEERA constitue une contribution majeure aux efforts menés au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en Afrique de façon générale par des acteurs publics et privés pour une véritable promotion de l’énergie durable pour tous. Durant l’évènement, environ 1000 participants et exposants et des milliers de visiteurs vont échanger sur les énergies et énergies renouvelables en vue de proposer des solutions endogènes ou basées sur la coopération avec les partenaires pouvant apporter des alternatives durables. Il a féli- cité la République du Niger, pays invité d’honneur représenté à cette édition par une délégation conduite par la ministre en charge de l’énergie, Pr Haoua Amadou Souley. « Nous saluons ce bel exemple de collaboration en leur exprimant toute notre reconnaissance », a souligné M. Gouba. Le parrain de cette édition, Pr Fréderic Ouattara, a relevé l’importance du thème retenu qui, selon, lui interpelle les chercheurs ou les inventeurs afin d’envi-sager des solutions ou des technologies endogènes en phase avec les réalités climatiques, capables de répondre aux problématiques et d’assurer une transition énergétique vers les énergies propres. « J’invite tous les éminents communicateurs à aborder les thématiques en profondeur afin d’offrir aux participants les informations les plus utiles pour cerner les sujets et mener les débats les plus constructifs », a appelé le Pr Ouattara. Il a, par ailleurs, souhaité que les conclusions, recommandations et résolutions des travaux puissent contribuer à garantir un service public de meilleure qualité afin de permettre au secteur d’être un véritable levier de développement socio-économique.

Aly SAWADOGO