Le concept « Raconter la Chine » : promouvoir la civilisation et le développement de l’Empire du milieu

Les journalistes de l’édition 2024 du programme d’échanges médiatiques du Centre international chinois de la presse et de la communication (CIPCC) ont participé à une conférence sure « Raconter la chine », le samedi 11 mai 2024, à l’université Renmin de Chine à Pékin.

C’est dans l’après-midi du samedi 11 mai 2024 que la centaine d’hommes et femmes de média ont pris part à la conférence sur « Raconter la chine » à l’université de Renmin de Chine à Pékin. Fondée en 1937 sous le nom de l’école publique de Shanbei au cours de la guerre de résistance, Mao Zedong y a prononcé une dizaine de discours, manifestant ainsi son grand intérêt pour le travail éducatif. Le 16 décembre 1949, elle a été rebaptisée université de Renmin de Chine, devenant du coup la première université moderne et officiellement reconnue fondée par le Parti communiste chinois (PCC). Dans le même ordre d’idées, l’Institut de recherche en communication internationale de la nouvelle ère (IRCINE) et l’Ecole de journalisme et de communication de l’université de Renmin de Chine ont lancé le concept « Raconter la Chine ». C’est une plate-forme composée d’enseignants et d’une centaine d’étudiants principalement ceux en licence à travers l’apprentissage et la production de contenus à savoir des vidéos courtes, destinées aux médias sociaux, en améliorant ainsi leurs compétences professionnelles.

Au fil du temps, la plate-forme est devenue une marque médiatique influente et un modèle de formation des talents de l’université Renmin de Chine. Toute chose qui a suscité des réformes pédagogiques de l’enseignement pratique et du modèle de formation des talents afin de promouvoir le développement global des étudiants. Hormis la compétence visée, les étudiants et leurs enseignants mettent un accent particulier sur la beauté de la Chine en évoquant sa civilisation et son développement. Fondée en 1955, l’Ecole de journalisme et de communication de l’université Renmin de Chine est un leader dans le domaine des reformes et de l’innovation éducatives dans l’Empire du milieu. L’école compte cinq départements avec 1 200 étudiants inscrits dans des programmes de licence, master et de doctorat. Elle propose des cours en anglais et promeut les opportunités d’études à l’étranger de premier et troisième cycle. A cet effet, des programmes de collaboration, notamment avec le système de double diplôme et d’échange ont été mis en place avec plus d’une douzaine d’universités et institutions de recherche dans le monde entier en occurrence aux Etats-Unis, au Canada, en Russie, en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Japon. Engagée dans la promotion des échanges académiques et culturels, tant au niveau national qu’international, l’école accepte les candidatures pour les programmes de licence, de master et de doctorat des candidats du monde entier.

Souaibou NOMBRE Snombre29@yahoo.fr

Depuis Pékin (Chine)