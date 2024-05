Xi Jinping s’entretient avec Vladimir Poutine

Le président chinois Xi Jinping a eu jeudi matin au Grand Palais du Peuple à Beijing, un entretien restreint avec son homologue russe Vladimir Poutine, qui est en Chine pour une visite d’État.

Xi s’est félicité de la visite d’État effectuée par M. Poutine, son vieil ami. Rappelant que M. Poutine a prêté serment en tant que président de la Russie pour un cinquième mandat, M. Xi a exprimé ses sincères félicitations au président Poutine et au peuple russe, et a exprimé sa conviction que, sous la direction du président Poutine, la Russie réaliserait sûrement de nouveaux et de plus grands progrès dans le développement national.

Les célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie sont un thème déterminant dans les relations bilatérales cette année. Depuis trois quarts de siècle, les relations sino-russes n’ont cessé de se renforcer malgré les hauts et les bas, et ont résisté à l’épreuve d’un paysage international en pleine mutation. Les relations sino-russes sont devenues un bon exemple pour les grands pays et les pays voisins en termes de traitement réciproque respectueux et franc et de poursuite de l’amitié et des bénéfices mutuels, a déclaré M. Xi, ajoutant qu’au fil des ans, M. Poutine et lui-même s’étaient rencontrés plus de 40 fois et avaient maintenu une communication étroite, fournissant une orientation stratégique ayant assuré le développement sain et stable des relations entre les deux pays. Les relations sino-russes d’aujourd’hui ont été durement acquises, et les deux parties doivent les chérir et les entretenir.

Le développement stable des relations sino-russes n’est pas seulement dans l’intérêt fondamental des deux pays et des deux peuples, mais est également favorable à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde. Dans la nouvelle marche, la Chine est prête à travailler de concert avec la Russie pour rester chacun un bon voisin, un bon ami et un bon partenaire de l’autre, se faisant mutuellement confiance, consolidant continuellement l’amitié durable entre les deux peuples, poursuivant conjointement le développement et le renouveau nationaux et défendant l’équité et la justice dans le monde, a indiqué M. Xi.

Source : CGTN Français