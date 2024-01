Bureau national des grands projets : Wendpanga Bruno Compaoré prend les rênes

(Ouagadougou, 15 janvier 2024). Le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, a installé, ce lundi après-midi, le nouveau directeur exécutif du bureau national des grands projets du Burkina, Wendpanga Bruno Compaoré.

Nommé en Conseil des ministres, le mercredi le 5 janvier 2024, Wendpanga Bruno Compaoré, inspecteur du trésor, a pris officiellement fonction avec les félicitations et les encouragements du Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré. Il a exprimé sa gratitude au Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en lui à un moment aussi particulier de la vie de la Nation. « Je mesure avec sérénité l’ampleur de la responsabilité qui m’incombe en prenant les rênes du bureau national des grands projets », a indiqué le nouveau directeur exécutif.

Il a rassuré le Secrétaire général que « le travail sera accompli dans l’ordre, le respect et la discipline pour que les actions du bureau puissent être efficaces, efficientes et effectives » avec l’engagement du personnel et en consolidant les acquis existants. M. Compaoré dit aussi reconnaître le travail abattu par son prédécesseur. « Son engagement au sein du bureau a été total, et je m’efforcerai de suivre ses traces et d’y apporter ma touche personnelle pour ajouter la terre à la terre pour faire la termitière », a souligné le nouveau directeur exécutif. Le directeur exécutif sorti, Sambé Yannick Somda, fier d’avoir posé les bases fondatrices, a réitéré ses remerciements aux autorités pour la confiance et aux agents du BNGP-B ainsi que les autres services de la Présidence du Faso et les ministères pour l’accompagnement dont il a bénéficié au cours de son mandat. Le bureau national des grands projets du Burkina, fruit de la vision des autorités burkinabè, a pour mission d’identifier, de concevoir et mettre à la disposition du Burkina Faso, des projets utiles pour la population en raison de leurs impacts socio-économiques, de leur pertinence en termes de prise en compte des besoins réels des populations.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso