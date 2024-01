L’armée burkinabè décime des terroristes avec plusieurs armes lourdes dans la Zone des trois frontières

Ouagadougou, (AIB)-L’armée burkinabè a poursuivi, ce dimanche 14 janvier 2024, ses frappes intenses sur la zone des trois frontières, très infestée par des groupes armés terroristes.

Les Forces armées burkinabè n’avaient pas achevé leurs missions du 13 janvier 2024 au niveau de la zone des trois frontières. Après une nouvelle nuit de minutieuse observation, les terroristes pensaient que le danger était écarté. C’est ainsi qu’au petit matin du 14 janvier 2024, des milliers de terroristes à motos ou à véhicules ont commencé à fourmiller dans la zone, visiblement très infestée. L’armée burkinabè a alors fait appel à plusieurs autres vecteurs pour en découdre avec les criminels. Aux environs de 6h30mn, les hostilités ont été lancées avec des frappes sur les motards en tête de peloton. L’effet de surprise a semé la panique parmi les meurtriers qui ont commencé à fuir dans toutes les directions. Les pilotes ont choisi comme cibles prioritaires les pick-ups surmontés d’armes lourdes. Justement, vers 7h30, un premier véhicule du genre a été immobilisé par un missile malgré son allure de 120 km/h. Trois heures plus tard, un autre a subi le même sort en pleine course.

Aux environs de midi, pendant que les vecteurs gardaient un œil sur les motards, un autre pick-up monté d’une DCA 14,5mm a tenté de s’échapper à toute allure. Ses occupants l’ont camouflé sous un grand arbre et ont fui immédiatement. Une heure plus tard, un autre véhicule monté de DCA 14,5mm et lourdement chargé de munitions a également essayé de se cacher sous les bois. Mais en vain. Un tir de missile l’a mis en feu, consumant ses occupants jusqu’à l’explosion. A 14h, des criminels sont revenus à la case de départ, croyant que le danger était définitivement écarté. Les vecteurs aériens sont alors entrés à nouveau en action et les ont foudroyés. A l’occasion, les pick-ups immobilisés ont été totalement détruits. Le bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de criminels tués. Une dizaine de pick-ups montés d’armes lourdes et plusieurs motos ont également été anéantis. Mais les opérations se poursuivent, confient nos sources.

Agence d’information du Burkina