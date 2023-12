Lieutenant-colonel Thomas Savadogo, commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie : « Les VDP contribuent à la production agricole et à la sécurisation des sites de production »

Ils sont d’un apport considérable à la lutte contre les groupes armés terroristes au Burkina Faso. Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDF) sont engagés en qualité d’auxiliaire pour la défense des villages, communes ou de toute autre localité au niveau national. Pour lever un coin de voile sur leur mode de recrutement, leurs missions et tâches, le Fonds de soutien patriotique qui alimente leurs dépenses, Sidwaya est allé à la rencontre du commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), le lieutenant-colonel Thomas Savadogo. Sans faux-fuyant, il revient sur les difficultés de sa brigade et les spéculations sur les dysfonctionnements de gestion du Fonds.

Sidwaya (S) : Qu’est-ce qui a prévalu à la création de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) ?

Lieutenant-colonel Thomas Sawadogo (L.C.T.S) : Je voudrais avant tout propos vous remercier pour l’occasion que vous nous donnez de parler de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP). La BVDP a été créée afin d’offrir aux citoyens civils un cadre de mobilisation citoyenne en vue de leur participation à la défense de la patrie, notamment à la défense civile et à la défense opérationnelle du territoire. Aussi la BVDP a-t-elle été mise en place pour mieux coordonner les actions des volontaires engagés pour la restauration de l’intégrité du territoire national. Elle est une structure du ministère de la Défense et des Anciens combattants et placée sous l’autorité du Chef d’état-major général des armées.

S : Quelles sont les missions assignées à la BVDP ?

L.C.T.S : La BVDP a pour mission de coordonner l’ensemble des activités des Groupes de VDP sur toute l’étendue du territoire national en collaboration avec les Forces armées nationales (FAN) et les Forces de sécurité intérieure(FSI). A ce titre, elle supervise le recrutement, la formation et la démobilisation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Elle participe également à la planification des opérations.

S : Comment se fait le recrutement des VDP ?

L.C.T.S : Il faut noter d’emblée que le recrutement des VDP se fait sur la base du volontariat. Pour être VDP, il faut être citoyen burkinabè, de bonne moralité, sans distinction de sexe, de religion ou d’ethnie et s’engager volontairement en qualité d’auxiliaire pour la défense d’un village, d’une commune ou de toute autre localité au niveau national. Le recrutement du VDP pour servir au niveau du village ou au niveau de la commune se fait sur approbation des populations locales et celui des VDP pour servir au niveau national est soumis à l’approbation des autorités compétentes. La sélection définitive du VDP est prononcée après une vérification des antécédents par les autorités compétentes et sur la base d’un contrat signé entre la BVDP et le volontaire concerné.

S : Quelles sont les tâches affectées aux VDP ?

L.C.T.S : Les tâches assignées aux VDP sont consacrées par la loi N°028-2022/ALT du 17 décembre 2022 qui prescrit à son article 3 que la mission du Volontaire pour la défense de la patrie est de contribuer, au besoin par la force des armes, à la défense et à la protection des personnes et des biens du village, de la commune ou de toute autre localité sur le territoire national. En outre, le VDP contribue à la recherche du renseignement et assure une veille sécuritaire du village ou de la commune.

S : Quelle appréciation faites-vous de la contribution des VDP aux côtés des FDS dans la lutte pour la libération du pays ?

L.C.T.S : La contribution des Volontaires pour la défense de la patrie est très louable, significative et indéniable dans la restauration de l’intégrité du territoire national ainsi que dans la protection et la réalisation des droits humains des populations civiles. En effet, de par leur engagement, leur bravoure, le maillage du territoire national et leurs actions sur le terrain, les VDP apportent un soutien important aux personnels des Forces armées nationales et des Forces de sécurité intérieure.

Les VDP participent également à la réinstallation et à la sécurisation des villages, à l’ouverture et à la sécurisation des services publics et des services sociaux de base, à la production agricole et à la sécurisation des sites de production agricole et des pylônes de communication pour ne citer que ces actions. Au regard de ce que je viens d’énumérer, vous conviendrez avec moi que les VDP jouent un rôle important dans la reconquête du territoire national, dans la protection et la réalisation des droits humains.

S : Un Fonds de soutien patriotique (FSP) a été institué par le gouvernement pour une prise en charge des VDP. Quelle appréciation faites-vous de ce Fonds ?

L.C.T.S : Le chef de l’Etat lui-même l’a relevé à maintes reprises lors de ses interventions : « Nous devons compter sur nous-mêmes pour venir à bout de l’hydre terroriste ». L’opérationnalisation du FSP qui matérialise la volonté manifestée par le peuple burkinabè de mieux affirmer sa souveraineté et assumer ses choix ainsi que son destin est très salutaire. Le FSP permet aujourd’hui de prendre en charge les frais liés à la motivation des VDP ainsi que les frais liés à la formation, à l’achat de carburant et à l’acquisition des équipements dont ils ont besoin pour l’accomplissement de leurs missions.

S : Quel montant la BVDP a-t-elle perçu du FSP pour leur prise en charge ?

L.C.T.S : Je voudrais tout d’abord préciser que la prise en charge des dépenses du VDP par le FSP a effectivement débuté le 1er mai 2023. A la date du 30 novembre 2023, la BVDP a reçu dans son compte Trésor un montant de quarante-sept milliards trois cent quarante-quatre millions deux cent vingt-sept mille sept cent dix-neuf (47 344 227 719) F CFA pour le paiement des dépenses engagées au compte du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Ce montant global comprend les dépenses de personnel et de fonctionnement des groupes communaux de VDP qui s’élèvent à trente-quatre milliards quatre cent soixante-quinze millions (34 475 000 000) F CFA et les acquisitions d’équipement et de carburant qui s’élèvent à douze milliards huit cent soixante-neuf millions deux cent vingt-sept mille sept cent dix-neuf francs (12 869 227 719) FCFA.

S : Quelles sont les dépenses de la BVDP qui sont prises en charge par le FSP ?

L.C.T.S : Les dépenses supportées par le FSP sont de deux (02) grandes natures, à savoir les dépenses du personnel et les dépenses d’équipement, de formation et d’achat de carburant. Les dépenses du personnel éligible au FSP sont régies par l’article 2 de l’arrêté conjoint n°2023-013/MDAC/MEFP du 25 janvier 2023, portant fixation des avantages financiers et en nature accordés aux Volontaires pour la défense de la patrie.

Il s’agit de la prime d’opération, la prime journalière d’alimentation, la prise en charge des soins de santé, l’allocation financière d’invalidité permanente, les frais d’inhumation, l’assistance financière des ayants droit, l’appui au fonctionnement du groupe communal des VDP.

Quant aux dépenses d’équipement, il s’agit principalement d’acquisition de moyens de défense entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La formation prend en compte tous les domaines permettant d’accroitre les capacités opérationnelles des VDP et le carburant pour leur permettre de conduire les activités sur le terrain. Ces dépenses sont régies par le décret portant création d’un Fonds de soutien patriotique.

S : Quel est le mécanisme mis en place pour une bonne gestion du Fonds ?

L.C.T.S : Le chapitre IV du décret n°2023-0021/PRES-TRANS/PM/MDAC/MATDS/MEFP du

23 janvier 2023, portant création du FSP définit un cadre de contrôle de la gestion dudit fonds. Au niveau de la BVDP, il est à préciser que des mesures sont prises pour une bonne gestion des fonds provenant du FSP. Il s’agit d’abord de la création de treize (13) sous-comptes Trésor au profit de ses coordinations régionales.

Cette architecture permet aux coordinations régionales de recevoir mensuellement les sommes qui leur sont dues conformément aux effectifs de VDP dont elles ont la charge. Ensuite, les acquisitions sont effectuées conformément à l’arrêté interministériel n°2023-364/ MEFP/MDAC/MATDS du 31 juillet 2023 portant adoption du manuel de procédures révisé du Fonds de soutien patriotique.

Enfin, conformément à l’arrêté interministériel n°2023-198 du 26 mai 2023 portant attributions et fonctionnement de la BVDP, il est prévu au sein de la division budget et finances, des bureaux techniques dont le bureau suivi et contrôle, chargé du contrôle.

S : Des spéculations font état de dysfonctionnement dans la gestion de ce Fonds, notamment dans le payement des rémunérations mensuelles des VDP. Qu’en dites-vous ?

L.C.T.S : Nous pouvons rassurer toutes les personnes physiques ou morales que leurs contributions sont utilisées à bon escient. Grâce à leurs efforts, les bénéficiaires que sont les VDP reçoivent régulièrement leur paie en dehors des difficultés d’accès à certaines communes qui retardent par moments le paiement des VDP de ces communes. Pour pallier cette difficulté, des moyens de paiement électroniques sont exploités dans les zones qui disposent d’agences de paiement. En tout état de cause, d’autres mesures sont envisagées pour pallier les difficultés.

S : Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la prise en charge des VDP ?

L.C.T.S : Les difficultés auxquelles la BVDP est confrontée dans la prise en charge des VDP sont de divers ordres. Il y a tout d’abord la difficulté d’accès à certaines zones pour le paiement des primes des VDP. Ensuite, il y a la production de pièces justificatives liées à l’exécution des dépenses de fonctionnement des groupes communaux de VDP et aux rémunérations des VDP selon les textes qui constituent un problème majeur au regard des impératifs de délais. L’insuffisance de ressources humaines au niveau de la BVDP, notamment dans les structures déconcentrées et le manque de locaux pour servir de bureaux à l’état-major de la BVDP et dans les structures déconcentrées constituent aussi des préoccupations permanentes.

S : Quel message avez-vous à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce Fonds ?

L.C.T.S : Nous profitons de cette occasion pour témoigner notre gratitude et nos sincères remerciements, au nom des plus hautes autorités du pays, à tous les donateurs du FSP. Ces dons permettent de satisfaire les besoins liés à la prise en charge des VDP qui sont engagés volontairement, au péril de leur vie, dans la lutte pour la restauration de l’intégrité, de la liberté et de la dignité de notre pays. Nous saluons également la résilience et la bravoure du peuple burkinabè de l’intérieur et de la diaspora qui démontre de façon éloquente aux yeux du monde entier, que nous pouvons et devons compter sur nous-mêmes.

L’engagement patriotique du VDP est multiforme et ceux qui contribuent en espèces ou en nature sont également des VDP au même titre que ceux qui sont engagés sur le théâtre des opérations. Pour une libération totale de notre pays, aucun sacrifice n’est de trop. J’invite les populations burkinabè de l’intérieur et de la diaspora à maintenir cette dynamique car les besoins des VDP vont croissants au regard de l’intensité imprimée à la lutte contre les groupes armés terroristes.

Interview réalisée par La Rédaction