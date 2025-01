Loi de finances 2025: les 32 nouvelles mesures fiscales expliquées aux chefs d’entreprises

La maison de l’entreprise du Burkina Faso a initié, le mardi 14 janvier 2025, à Ouagadougou, une rencontre d’informations sur les 32 nouvelles mesures fiscales contenues de la loi de finances, exercice 2025 au profit du monde des affaires. Il s’est agi de permettre aux chefs d’entreprises de prendre connaissance du contenu de la loi de finances relatives à la fiscalité des entreprises. Ces échanges économiques ont été organisés en partenariat avec la direction générale des impôts et de l’Association professionnelle des experts et conseils fiscaux (APCEF).

Le 23 décembre 2024, les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) ont adopté la loi de finances gestion 2025. Cette nouvelle loi a connu des innovations majeures avec l’introduction de 32 nouvelles dispositions fiscales.

Afin de permettre au monde

des affaires de prendre connaissance du contenu de la loi de finances relative à la fiscalité des entreprises, la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF) a rencontré des acteurs, le mardi 14 janvier 2025, à Ouagadougou. C’était lors d’une rencontre d’informations et de sensibilisation sur le thème :

« les innovations et les modifications fiscales de la loi de finances, gestion 2025 ». Pour les responsables de MEBF, il s’est agi d’informer et de sensibiliser les chefs d’entreprises sur les innovations et les modifications fiscales de la loi de finances, gestion 2025. C’était aussi une occasion pour les chefs d’entreprises de s’approprier les nouvelles mesures, de connaitre les exigences et les opportunités liées à la nouvelle loi de finances.

Le directeur général de la MEBF, Karim Ouattara, a rappelé que la loi de finances a été élaborée sur les priorités et les choix stratégiques du gouvernement burkinabè. Elle tient compte de l’évolution du contexte socioéconomique et sécuritaire du pays.

« Pour les entreprises, connaitre la loi de finances, c’est s’inscrire dans la dynamique de bien assumer son rôle citoyen et patriotique de contribution au développement économique et social du Burkina.

Connaitre les dispositions de la loi des finances, c ’est aussi se donner les moyens de gérer sa structure dans la transparence et de la placer parmi les entreprises et organisations citoyennes et performantes du pays. Se prémunir des conséquences désastreuses des redressements fiscaux ». Le contenu de ces mesures a été dévoilé aux participants à travers une communication interactive, présentée par le chef de service de la législation de la direction générale des impôts, Lassina Traoré et le président de l’Association professionnelle des experts et conseils fiscaux (APCEF). En termes de nouvelles dispositions, Lassina Traoré a cité les deux mesures au niveau de l’élargissement de l’assiette fiscale, deux pour l’amélioration du rendement de l’impôt, 18 au niveau des ajustements techniques de dispositions et 10 concernant les faveurs fiscales. Les deux intervenants sont également revenus sur les implications de ces innovations et modifications sur la fiscalité des entreprises.

Au niveau des mesures de faveur fiscale, M. Traoré a soutenu qu’il s’agit des exonérations accordées par l’Etat aux entreprises. Il a cité, l’exonération, entre autres, de la vente du pain de consommation courante de la boulangerie des prélèvements à la source, l’exonération de la viande congelée produite localement de la TVA. L’exonération de l’essence d’aviation et du carburéacteur de la TVA et l’application d’un taux réduit de TVA de 10% au transport aérien national, celles du ciment produit au Burkina Faso et destiné à être exporté de la taxe spécifique sur le ciment ont également fait partie des 10 mesures faveurs fiscales contenues dans la loi de finances gestion 2025. Après, l’étape de Ouagadougou, la MEBF, poursuivra ces mêmes échanges économiques dans la ville de Bobo-Dioulasso, le jeudi 16 janvier prochain.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com