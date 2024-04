Lutte contre la drogue : 40 kg de chanvre indien saisis à Ouagadougou

Le lundi 16 avril 2024, un coup significatif a été porté contre le trafic de drogue à Ouagadougou. En effet, la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a réussi une saisie majeure de 40 kg de drogue. Cette prise remarquable met en lumière les efforts soutenus des autorités pour démanteler les réseaux criminels qui tentent de prospérer dans le pays.

Les agents de la CNLF ont agi sur des renseignements précis, aboutissant à la découverte et à la confiscation de 40 kg de drogue, identifiée comme étant du « chanvre indien ». La drogue était soigneusement conditionnée dans des plaquettes, avec une valeur marchande estimée à plus de 10 millions de francs CFA. Face au professionnalisme des agents, le fraudeur a abandonné précipitamment son engin et a pris la fuite. Cette saisie représente un revers significatif pour son réseau, tout en envoyant un message clair aux autres contrebandiers. Elle souligne également, l’engagement ferme des autorités burkinabè à combattre le trafic de drogue et à protéger la société contre ses effets dévastateurs. Aussi, elle renforce la nécessité d’une coopération continue entre les forces de l’ordre et la population pour endiguer ce commerce illicite.

Coordination nationale de lutte contre la fraude