Lutte contre le terrorisme dans l’espace AES: la « pyramide » de Ouétogamou Kibora pour venir à bout du fléau

L’écrivain Ouétogamou Laurent Kibora a dédicacé, le samedi 26 octobre 2024 à Ouagadougou, son livre intitulé : « Résolution des conflits armés asymétriques dans l’AES : la pyramide de Ouétogamou Kibora ».

Victimes des affres du terrorisme, le Mali, le Burkina et le Niger ont mutualisé leurs forces, créant ainsi l’Alliance des Etats du Sahel (AES) afin de venir à bout de l’hydre terroriste. Toute contribution étant mise à profit, le panafricaniste et homme engagé pour la paix et la protection de la vie humaine, Laurent Kibora a écrit un ouvrage qui est une approche révolutionnaire avec son concept : « La pyramide de Ouétogamou ».

C’est un système intégré de solutions liées les unes aux autres pour la résolution de la crise sécuritaire au Sahel. L’information a été donnée au cours de la dédicace de l’œuvre dénommée : « Résolution des conflits armés asymétriques dans l’AES : la pyramide de Ouétogamou Kibora », le samedi 26 octobre 2024 à Ouagadougou. Le journaliste Foussséni Kindo et par ailleurs critique de l’œuvre a affirmé que ce livre fait une peinture réaliste des évènements politiques.

Il jette un regard sans complaisance sur cette dernière décennie et fait le constat des affres du terrorisme et la fragilité institutionnelle et politique des Etats de l’AES. Selon M. Kindo, l’originalité dans l’ouvrage de Laurent Kibora pour venir à bout du terrorisme et pour la refondation des Etats du Sahel réside dans la contribution avec sa pyramide appelée encore « pyramide de Ouétogamou Kibora ». Il a expliqué que cette pyramide comporte 4 parties qui sont : l’idéologie de l’AES, les fondamentaux de la guerre asymétrique au Sahel central, les fondamentaux du djihad en Afrique de l’Ouest et la nécessité d’un djihad pacifique et la paix qui est le sommet de la pyramide.

En outre, le critique s’est réjoui de la parution du livre dans un contexte où le pays traverse une crise d’une ampleur inédite. « Le livre intervient au moment où on assiste à une remise en cause des valeurs communes et la menace de l’intégralité territoriale », a-t-il relevé. « En effet, les œuvres artistiques apportent des solutions et offrent des pistes de réflexions qui pourraient conduire à l’édification des solutions aux crises de valeurs dont le côté sécuritaire qui menace l’unité nationale n’en est que la conséquence la plus visible », a-t-il poursuivi. Fousséni Kindo a invité le public à lire l’œuvre.

Pour lui, l’œuvre littéraire n’existe que lorsqu’elle est lue et en écrivant ce livre, Laurent Kibora s’adresse à l’intelligence de tous et c’est seulement en prenant contact avec le livre que vous rendrez efficace son acte d’écriture. L’auteur, Laurent Kibora, a confié que son livre est la suite d’un ouvrage précédent qu’il a publié en 2017-2018 qui traite de la paix dans l’espace du Sahel. « C’est aussi un approfondissement des recherches qui nous ont permis d’aboutir à des conclusions très intéressantes pour la paix et l’épanouissement des populations du Sahel », a-t-il soutenu.

Pour lui, tout le monde a le devoir de combattre la violence pour ramener la paix, combattre la violence non pas par la violence, mais par la paix, la douceur, en donnant le bon exemple, en travaillant pour convaincre ceux qui sont dans l’erreur qu’ils doivent revenir sur un chemin bénéfique pour eux et pour l’AES toute entière. M. Kibora a par ailleurs fait savoir que livre est le fruit de 6 années de recherches. Constitué de 236 pages, il est disponible au prix de 10.000 FCFA à la librairie Jeunesse d’Afrique et à Harmattan.

Anna Francisca ZOMBRA

(Collaboratrice)