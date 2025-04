Lutte contre le trafic de la drogue :  un réseau de fournisseurs démantelé à Sabou

La Gendarmerie nationale a annoncé, ce mardi 1er avril 2025, sur son site web avoir démantelé un réseau de trafiquants de drogue dans la commune de Sabou, province du Boulkiemdé.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue, la Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau à Sabou. Selon le récit de la gendarmerie, tout serait parti d’une alerte signalant la présence d’un réseau de trafiquants de drogue impliquant un couturier d’une résidence. Aussitôt, les pandores ont ouvert une enquête afin d’identifier et d’interpeller les suspects. « Grâce à l’étroite coopération des groupes d’auto-défense, deux consommateurs ont été appréhendés en flagrant délit. Cette interpellation va d’abord conduire à l’arrestation d’un revendeur résidant à Sabou avant de permettre aux enquêteurs de remonter jusqu’au principal fournisseur », relate l’écrit. Une perquisition au domicile de ce dernier va ensuite permettre de découvrir une importante quantité de drogue conditionnée en boules. L’intéressé étant reconnu comme un marchand itinérant sillonnant les marchés des villages environnants, détaille la gendarmerie, il va avouer être impliqué dans le trafic de drogue depuis plus de dix ans et en être lui-même consommateur.

Au terme de l’enquête, quatre individus seront arrêtés conduits devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Koudougou, le jeudi 20 mars 2025.

La Gendarmerie nationale rappelle que le trafic et la consommation de stupéfiants constituent un danger majeur pour la santé publique et la sécurité des populations. A cet effet, elle exhorte les citoyens à s’impliquer davantage dans la lutte contre ce fléau afin de protéger les générations futures. Les cas suspects peuvent être signalés aux numéros suivants : 1010 ; 16 ; 17.

Sidwaya.info

Source : Gendarmerie nationale