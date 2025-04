Convention nationale  de l’AMC : La 9e édition se tient du 26 au 30 mars à Ouagadougou

L’Association des messagères de Christ (AMC) de la mission Alpha du Burkina organise du 26 au 30 à Ouagadougou mars 2025 la 9e édition de la convention nationale de l’association de l’AMC de l’église évangélique de la mission Alpha de la zone 1. Placez sous le thème « Ne promet promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu » la présente édition connaitra la participation de plusieurs femmes venues de divers église du Burkina Faso.

L’Association des messagères de Christ (AMC) de la mission Alpha du Burkina tient du 26 au 30 mars 2025 sa 9e édition de la convention nationale de l’association de l’AMC de l’église évangélique de la mission Alpha de la zone 1. La présente convention placée sous le thème « Ne promène pas des regards inquiets, ton Dieu essai 41 verset 10 » entre en droite ligne avec un des objectif poursuivis par l’AMC qui est de promouvoir l’épanouissement holistique de la femme chrétienne en général et des femmes de l’EEMA.

L’ouverture officielle de la 9e édition de la convention nationale de l’association de l’AMC de l’église évangélique de la mission Alpha de la zone 1 a connu la participation de plusieurs femmes venues des quatre coins du Burkina Faso plusieurs activités sont également à l’ordre du jour, c’était le mercredi 26 mars 2025 à Ouagadougou.

Selon Naomi Ouédraogo présidente nationale de l’association des messagères de Christ du Burkina la tenue de cette convention entre en droite ligne avec un des objectifs poursuivis par l’AMC qui est de promouvoir l’épanouissement holistique de la femme chrétienne en général et des femmes de l’EEMA en particulier.

Le Burkina Faso est dans un contexte assez difficile marqué par des crises sécuritaires et économiques des tensions sociales, des épreuves au sein de nos familles, foyers et même dans nos églises a-t-elle indiqué. A l’en croire toutes cette situation créer chez la femme un sentiment de peur, le doute et l’inquiétude, le thème principal et les sous thème de cette présente convienne donc à point nommé toutes ses enseignements qui nous interpelle, l’objectif recherché est de renforcer la confiance et l’espérance des femmes en Dieu, en vue de les rendre plus résilientes face aux moments difficiles.

« Ce sera un cadre d’échange et une opportunité pour les femmes de ce retrouvé pour communier durant 5, d’éminent serviteurs de Dieu vont enseigner sur le thème principale et des sous thèmes bien inspiré » a ajouté la présidente. De son avis à travers ces enseignements qui seront dispensés, les moments de prières et les moments de louanges les femmes de l’AMC vont approfondir leur relation avec Dieu et repartir renouvelées, équipées et fortifiées pour nos missions respectives.

A cet effet Naomi Ouédraogo a invité les participantes à avoir une oreille attentive pour qu’à la sortie de cette convention nationale chacune des femmes a repartie ragaillardie, mieux aguerries, fortifiées pour relever les défis afin concrétiser leur confiance au seigneur. Pour la présidente du comité d’organisation Patricia Bado les efforts des premiers responsables à diffèrent niveau des églises évangélique des assemblées de Dieu pour les actions en faveur des femmes de l’AMC.

Durant cette convention nationale hors mi le thème principal cinq sous thème seront développé, des travaux administratif, des rencontres du comité d’organisation, des échanges sur la vie de l’AMC, une relecture des textes statutaire de l’AMC et une assemblée générale de l’AMC a dévoilé la présidente du comité d’organisation. Toujours selon elle, une élection du bureau pour le renouvellement la dernière convention a eu lieu en 2021 à Houndé et depuis lors nous n’avons pu nous remettre cela est due à la crise sécuritaire que traverse notre pays à travers cette édition nous espérons relever les défis qui s’opposent à nous.

Valentin Kaboré (Collaborateur)