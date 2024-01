Marche à Solenzo: la population réitère son soutien aux Forces combattantes

Plusieurs milliers de personnes ont marché, dans la matinée du dimanche 31 décembre 2023, à Solenzo. Cette marche avait pour objectif de soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et la Transition burkinabè en général.

Un an après la libération de Solenzo dans les Banwa, la population a marqué d’une pierre blanche, cette victoire des Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). A cet effet, elles l’ont démontré à travers une marche qu’elle a organisée, dimanche 31 décembre 2023, à Solenzo, province des Banwa. Débutée aux environs de 10 heures, la marche a concerné l’ensemble des forces vives de Solenzo.

Durant deux heures, les marcheurs ont scandé des slogans pour féliciter et encourager les Forces combattantes et les autorités de la Transition engagées contre le terrorisme. Le porte-parole des Organisations de la société civile (OSC), Adama Arma, en remettant la lettre des marcheurs au haut-commissaire de la province, Oumarou Sandwidi, pour le Président du Faso a rappelé que cette manifestation coïncide avec l’anniversaire de la libération de Solenzo. Il a, par ailleurs, soumis des doléances aux autorités.

« Nous demandons le bitumage de la route Koundougou-Solenzo-Dédougou, le retour des Personnes déplacées internes, l’électrification de la ville et de toute la province des Banwa ainsi que la construction d’un hôpital de référence pour la population », a déclaré Adama Arma. Une quête organisée pour l’occasion a permis de mobiliser la somme de 730 000 F CFA, cinq sacs de riz 25 kg, deux sacs d’arachides et de la farine pour les FDS et VDP. « Nous ne pouvons pas fêter sans associer nos enfants et nos frères, c’est pourquoi nous avons fait parler notre cœur à travers ce soutien », a justifié une manifestante, Mariam Bagaya. Et d’insister qu’elle confie le président de la Transition et les soldats aux mânes des ancêtres afin qu’ils puissent marcher toujours sur l’ennemi.

Dans l’après-midi, un match amical a opposé les Forces combattantes à la population. A l’issue de la rencontre, l’équipe de la population est venue à bout de leur adversaire par le score de trois buts à zéro. Pour les organisateurs, ce match avait pour but de tisser des liens de fraternité entre les habitants et les FDS et VDP et promouvoir la paix et la cohésion sociale.

Salifou OUEDRAOGO

(AIB Banwa)