Message de Noël de l’archevêque de Ouagadougou : «La force de l’union déplace des montagnes» dixit Mgr Prosper Kontiebo

A l’occasion des célébrations de Noël et de la nouvelle année 2025, l’Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo, a adressé le lundi 23 décembre 2024, à Ouagadougou, un message de l’Eglise famille de Dieu, à la communauté et à la société toute entière.

A l’orée des célébrations de Noël et de la nouvelle année 2025, l’Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiebo, dans cette adresse, souhaite de très bonnes fêtes aux fidèles catholiques et à tous les Burkinabè. En dépit des difficultés que traverse le monde, et particulièrement notre pays, il invite tout un chacun à raffermir sa foi et à cultiver les graines de la paix : « j’invite chaque chrétien catholique à raviver la flamme de l’espérance dans un monde balloté par des vents dévastateurs, dont les guerres et le terrorisme sont les expressions les plus visibles et terrifiantes». « Filles et fils de l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, hommes et femmes de bonne volonté, C’est avec une joie profonde et porté par l’espérance que Dieu n’abandonne jamais son peuple, que je vous adresse en tant que père de la famille diocésaine, le message traditionnel de Noël et de fin d’année. Un message qui touche à la fois la vie de notre Eglise Famille de Dieu et celle de notre cher pays, le Burkina Faso.

Au niveau de la vie de notre Eglise Famille de Dieu au niveau de l’Eglise universelle, nous célébrerons en 2025, le jubilé ordinaire des 2025 ans du christianisme que le pape François a lancé officiellement à travers la Bulle d’indiction « Spes non confundit »,

« l’Espérance ne déçoit pas » (Rm5,5). Le Pape rappelle que l’expérimentation de la miséricorde et du pardon de Dieu par le croyant ravive l’espérance chrétienne. Nous vous invitons à vivre ce jubilé de l’Eglise universelle en parfaite harmonie spirituelle avec notre Eglise Famille de Dieu au Burkina qui se prépare aussi à célébrer les 125 ans de son évangélisation. Ces deux principaux événements nous ont amenés à définir au niveau diocésain, pour l’année pastorale 2024-2025, le thème suivant : « 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso : Eglise Famille de Dieu, sois témoin de l’Espérance ». Notre Eglise Famille de Dieu va donc célébrer avec joie en 2025 les 125 ans de son évangélisation. C’est un événement et un avènement significatif dans notre histoire religieuse.

Rendons grâce à Dieu et prions avec persévérance et espérance pour le succès des différentes célébrations qui marqueront ce jubilé. J’invite chaque chrétien catholique à raviver la flamme de l’espérance dans un monde balloté par des vents dévastateurs, dont les guerres et le terrorisme sont les expressions les plus visibles et terrifiantes. En dépit du contexte difficile que vit notre monde et notre pays, nous devons témoigner de l’espérance et accueillir ce précieux don de Dieu qu’est ce jubilé des 125 ans. La seule manière de sortir du cercle vicieux du mal pour le mal, c’est d’accueillir la parole de l’Apôtre : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12,21). Ce jubilé national en appelle un autre au niveau diocésain : les 100 ans de la création du Petit Séminaire Saint François de Sales de Pabré.

Le Petit Séminaire Saint François de Sales de Pabré, véritable pépinière de vocations sacerdotales, est classé patrimoine national. Il a donné à l’Eglise des prêtres et a façonné des citoyens valeureux qui ont servi et servent encore notre pays. A l’endroit de tous les fidèles catholiques et des hommes et femmes de bonne volonté, je lance un appel à soutenir spirituellement, matériellement et financièrement les préparatifs de ce jubilé d’eau. Pour l’aide nécessaire aux différents chantiers du jubilé, j’exhorte chaque paroisse à apporter sa précieuse contribution. Que Dieu vous bénisse d’avance pour votre générosité qui n’a jamais fait défaut, surtout dans les moments importants de la vie de notre Eglise Famille diocésaine.

Au niveau de la vie de notre pays, le défi majeur reste celui de la lutte contre l’insécurité. A ce niveau, des efforts considérables ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire. J’en appelle à l’unité des filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Travaillons à bannir les germes de division et cultivons l’esprit de solidarité. Nous connaissons le vieil adage selon lequel « l’union fait la force ». J’ajouterai que la force de l’union déplace des montagnes, et Jésus nous dit :

« Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister » (Mc 3,24). Je vous invite par conséquent à faire de nos familles et de nos communautés, de nos ethnies et de nos cultures, de nos villes et villages, de nos quartiers et de nos rues, de nos croyances et de nos lieux de travail, des espaces d’amitié, de fraternité et de tolérance. Soyons des artisans de paix, détruisons les murs de séparation et construisons des ponts de communion. Ayons à l’esprit que la construction de notre pays exige un sens élevé de l’honneur, de l’intégrité et de la dignité. Un tel état d’esprit bannit l’injustice, la corruption, l’intolérance et le refus de l’effort, qui constituent de véritables freins au développement. Par ailleurs, nous saluons l’effort de nos autorités et de tous ceux qui œuvrent pour la paix au Faso.

Nous portons dans nos prières nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du pays. Nous implorons le Seigneur pour qu’il éveille en chaque Burkinabè, un esprit patriotique et un engagement pour la justice et la réconciliation. Qu’il fasse de chacun de nous un infatigable laboureur qui sème des graines d’amour et de tolérance pour un avenir radieux. Mes vœux de Noël et du nouvel an à l’orée des célébrations de Noël et de la nouvelle année 2025, rendons grâce à Dieu pour sa sollicitude paternelle tout au long de cette année qui s’achève. Tout au long de la nouvelle année, que chaque Burkinabè s’inscrive dans une dynamique de recherche permanente de la paix. En vous souhaitant une bonne et heureuse année, je pense profondément à ceux qui sont dans les sinistres théâtres de guerre, à nos vaillants frères et sœurs qui défendent notre intégrité territoriale et notre souveraineté au prix de leur vie. Je pense aussi à tous ceux qui ne pourront pas vivre sereinement les fêtes de fin d’année pour une raison ou une autre.

Je pense enfin avec grande compassion à nos frères et sœurs malades et je prie pour leur santé. En cette saison de Noël, tendons une main fraternelle à ceux qui souffrent : les déplacés, les orphelins, les veuves et tous ceux qui sont dans le besoin. Faisons preuve d’une charité active et généreuse, reflet de l’amour de Jésus pour l’humanité. Noël, c’est Dieu qui illumine notre humanité. Que l’Esprit Saint nous aide à vivre pleinement Noël dans la simplicité, sans nous laisser accaparer par les préoccupations matérielles, au détriment de la dimension spirituelle de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. D’ores et déjà, je souhaite à tous et à chacun un saint, joyeux et fructueux Noël. Que Jésus, Prince de la paix, soit source de paix et de stabilité pour notre pays. Aux chrétiens catholiques, aux frères et sœurs des autres confessions religieuses, aux hommes et femmes de bonne volonté, je réitère mes souhaits de bonne et heureuse année 2025, dans la paix du Seigneur. Que Dieu protège le Burkina Faso, toutes ses filles et tous ses fils. Qu’Il nous prenne en grâce et nous bénisse. Joyeux Noël ! Bonne Année 2025 ! »

Prosper Kontiebo

Archevêque Métropolitain de Ouagadougou