Fête de Noël : « Nous voyons avec beaucoup d’espoir le bout du tunnel », pasteur Henri Yé

A l’orée de la Noël et du nouvel an 2025, le président de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Burkina Faso, pasteur Henri Yé, a adressé un message aux fidèles protestants et aux Burkinabè pour un Burkina de paix.

Chers fidèles de nos églises, chers compatriotes du Burkina Faso

A l’occasion de la Noël et au seuil de l’année 2025, la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso rend grâce à l’Eternel notre Dieu qui a donné à notre pays et aux autres pays de l’AES de remporter de grandes victoires sur le terrain contre les assaillants de tout bord. Que la gloire soit à notre Dieu et au sauveur Jésus-Christ notre Seigneur ! La Fédération des églises et missions évangéliques souhaite à nos fidèles et à tous nos compatriotes burkinabè de l’intérieur comme de l’extérieur une joyeuse fête de Noël. Noël, c’est la fête de la nativité du Christ, Emmanuel, « Dieu avec nous », le prince de la paix. Laissons le prince de paix nous aider à faire la paix avec Dieu et avec notre prochain. C’est là que se réaliseront la paix et la cohésion sociale dans notre cher pays le Burkina Faso. Noël, c’est le don de Dieu aux hommes. Aussi, nous devons donner et recevoir. Mais d’une part, partageons l’amour et la joie de Christ avec ceux qui nous entourent, d’autre part accueillons le Fils de Dieu chez nous, dans nos cœurs !

Chers fidèles, chers compatriotes du Burkina Faso

A l’orée de la nouvelle année 2025, la FEME adresse à tous les citoyens et citoyennes du Burkina Faso ses vœux de santé, de paix et de prospérité. Elle exprime sa compassion aux personnes déplacées internes, aux blessés, aux familles éplorées et à tous ceux qui sont encore traumatisés par les actes terrorisants qu’ils ont subis et continuent de subir. Nous prions chaque jour pour que la paix revienne au pays des Hommes intègres. La paix est notre vœu le plus cher que nous formulons pour vous et vos familles respectives. Que chacun de nous y donne du sien pour le mieux-vivre ensemble dans notre cher pays. Chaque citoyen burkinabè où qu’il se trouve se doit d’élever son niveau de patriotisme afin que tous ensemble unis autour de nos autorités politiques nous puissions assurer la victoire finale pour une paix durable au pays des hommes intègres. C’est le moment pour chacun de se discipliner pour lutter contre l’incivisme, la corruption de tout ordre, et pour une tolérance dans la nation famille. C’est seulement de cette manière que nous pourrons cultiver la qualité de vie relationnelle qui nous permettra d’aller vers le bonheur de chacun dans notre cher pays, le Burkina Faso.

Chers fidèles, chers compatriotes du Burkina Faso

Nous saluons à sa juste valeur la bravoure de nos Forces de défense et de sécurité et de nos volontaires pour la défense de la patrie qui ne ménagent aucun effort sur le terrain pour remporter la victoire finale. Grâce à leur détermination, nous voyons avec beaucoup d’espoir le bout du tunnel. Que l’Eternel nous aide à y parvenir dans le meilleur délai. Nous prions quotidiennement pour nos autorités administratives et politiques afin que l’Eternel leur donne la sagesse, l’intelligence et le discernement pour la bonne gouvernance du pays et pour la création d’emplois et d’opportunités d’emplois au profit de la jeunesse.

Chers fidèles, chers compatriotes du Burkina Faso

Nous lançons un appel pour le renforcement de l’unité et de la cohésion sociale pour plus de solidarité autour de nos FDS, VDP et des PDI. Nous encourageons chaque fidèle à tenir ferme dans la foi, à persévérer dans la prière afin que rien ne vienne ébranler notre espérance. Enfin, nous nous engageons avec les autorités coutumières et religieuses pour que domine le dialogue interreligieux pour apaiser les conflits et cultiver la tolérance au sein de toutes les communautés dans leurs diversités.

Que l’Eternel fasse luire sa face sur le Burkina Faso et qu’Il nous accorde sa grâce !

Dieu bénisse le Burkina Faso !

Ouagadougou, le 19 décembre 2024

Pour la Fédération des Eglises

et Missions Evangéliques

Pasteur Henri YE Président

Commandeur de l’Ordre National